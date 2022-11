Classement WTA : Caroline Garcia 4e mondiale, le classement final

CLASSEMENT WTA. En s'imposant dans le Masters de fin d'année, la Française Caroline Garcia grimpe au 4e rang du classement WTA.

Une saison absolument incroyable. 75e mondiale à la mi saison, la Française termine l'année à la 4e place mondiale après sa victoire au Masters de fin d'année au Texas et atteint le meilleur classement d'une Française ou d'un Français à l'issue d'une saison (Mauresmo et Noah à la 4e place). Sachez tout de même que Caroline Garcia avait déjà atteint ce classement en 2018 et espère désormais monter sur le podium la saison prochaine, voire devenir n°1 mondiale même si Iga Swiatek semble intouchable.

Interrogée sur sa marge de progression, Caroline Garcia estime qu'elle peut encore faire mieux et voir plus haut. "Oui, je pense. Ce ne sont pas des grosses choses, mais plein de petits détails. Ma deuxième balle de service peut être meilleure, plus variée, plus agressive parfois. Au retour, je peux être plus précise sur mes zones, notamment sur les deuxièmes. Je suis une joueuse agressive, mais parfois mes attaques ne sont pas super précises donc je me fais passer. Physiquement, on peut encore gagner un peu pour être un peu plus explosive et couvrir un peu mieux mon terrain. Et mental, tu n'arrives jamais au bout de ton travail mental. Sur mes deux derniers matches, j'ai plein de positif à prendre sur comment j'ai géré mes émotions. S'inspirer de ça pour continuer à progresser. "

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance la Tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula. Le classement :

Titrée à Roland-Garros, Rome, Indian Wells, à Miami, à Doha et à Stuttgart, cette saison, Iga Swiatek devance la Tunisienne Ons Jabeur, sacrée à Madrid et Berlin. Le classement :

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).