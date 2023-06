Flamme olympique JO de Paris 2024 : des premiers éléments sur le parcours, quand sera-t-il dévoilé ?

Le parcours de la flamme olympique sera dévoilé dans quelques jours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Le parcours officiel et définitif de la flamme olympique sera révélé le 23 juin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne même si une partie du chemin est déjà connue. Elle partira traditionnellement de Grèce et ira en direction de Marseille à bord du célèbre trois-mâts Belem qui devrait naviguer une dizaine de jour en mer Méditerranée. La cité phocéenne sera la première localité à accueillir le flambeau en France le 8 mai prochain. La flamme traversera ensuite une soixantaine de territoire dont 5 en outre-mer comme la Guyane, la Martinique, la Réunion ou la Polynésie.

Après Marseille, la flamme devrait emprunter les rues de Toulon, de Nice et de Toulouse. Montpellier, Sète et Milau devraient également figurer parmi les lieux choisis pour le passage de la flamme. La Corse recevra aussi ce privilège en mai au même titre que la Dordogne et la Nouvelle-Aquitaine. Elle se rapprochera de Paris en juillet car l'arrivée dans la capitale est programmée le 14 juillet. Peu avant, elle aura été en Seine-Maritime, dans l'Eure-et-Loir ou le Val-d'Oise. Au total, il y aura près de 10 000 porteurs de la flamme et 12 000 kilomètres seront parcourus.

La flamme paralympique partira également de son lieu historique qui n'est cependant pas identique à la flamme olympique. Elle ne s'élancera donc pas de Grèce mais de Stoke Mandeville au Royaume-Uni. Celle-ci traversera indubitablement la Manche avant de pénétrer sur le territoire français.

En théorie, presque tout le monde peut devenir porteur de la flamme olympique. Il faut être âgé de 15 ans minimum en 2023. Il faut être sportif et avoir les valeurs de l'olympisme ancré en soit. Une campagne de recrutement a déjà été lancée le 1er juin 2023. Une seconde prendra effet le 17 juillet prochain. D'ici 2024, il y aura d'autres phases de recrutement qui seront organisées par l'Etat, le CNOSF (comité national olympique et sportif français), le CIO, la Ville de Paris, le Club Paris 2024, la Métropole du Grand Paris, la Région Ile-de-France et la Seine-Saint-Denis. Pour être sélectionné, quelqu'un doit soumettre votre nom. Un tirage au sort sera également mis en place.

Deux capitaines ont été désignés pour cette flamme olympique. Il s'agit de Laure Manaudou et de son frère Florent. Concernant la flamme paralympique , ce sont Mona Francis et Dimitri Pavadé qui ont été choisis. A l'exception de Mona Francis, ils ont tous été médaillés aux Jeux.