Yasser Triki : qui est le porte-drapeau de l'Algérie aux JO ?

À 28 ans, Yasser Triki a été désigné comme porte-drapeau de l'Algérie pour les JO de Paris 2024.

Le porte-drapeau de l'Algérie pour les JO 2024 a Paris a été désigné par la fédération. Il s'agit du spécialiste du triple saut Yasser Triki. Âgé de 28 ans, il succède au boxeur Mohamed Flissi, qui avait été désigné pour les Jeux de Tokyo en 2023. Il sera accompagné à ce poste par la judokate Amina Belkadi. Yasser Triki a un parcours bien particulier. Après avoir remporté toutes les compétitions panarabes en junior, le triple sauteur a pris la direction des Etats-Unis et du championnat universitaire. Il a notamment remporté alors qu'il était à l'Université du Texas le titre NCAA de triple saut en 2018. À l'origine, Yasser Triki participait à la fois aux épreuves de saut en longueur et de triple saut, avant de se spécialiser depuis les Jeux de Tokyo. Lors de cette première participation aux Jeux olympiques, Yasser Triki avait alors battu le record d'Algérie et s'était classé cinquième du concours. En 2023, le sauteur algérien a réédité cette performance, en terminant cinquième des championnats du monde en plein air.

Yasser Triki arrive à Paris avec l'ambition de décrocher la médaille d'or, dans la continuité de ses championnats du monde en salle réussis en mars dernier. Il avait en effet terminé à la deuxième place avec un saut à 17,35 m, de très bon augure à quelques mois des Jeux. Ce n'est en effet que la troisième médaille de l'Algérie en championnat du monde d'athlétisme, et la première depuis le titre de Noureddine Morceli sur 1 500m en 1991. S'il veut aller chercher l'or à Paris, il lui faudra battre le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, champion du monde 2023 et médaillé de bronze aux JO de Tokyo, qui a réalisé lors des mêmes championnats du monde un saut à 17,53m.