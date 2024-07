Luka Mkheidze : naturalisé, son histoire très forte

Le judoka, médaillé de bronze à Tokyo, a eu une histoire bien particulière.

Souvenez-vous. En 2021, le judoka Luka Mkheidze avait marqué les esprits en obtenant une médaille de bronze inattendue. Une médaille qui a changé la vision de ses adversaires. "Depuis, j'ai plus d'autorité dans le monde du judo. J'ai toujours été respecté parce que dans le judo, il y a les valeurs de respect. Mais c'est vrai que maintenant, on me reconnaît." aScré champion d'Europe en novembre dernier à Montpellier, il a remporté le Grand Slam d'Antalya, de Tel Aviv, et celui de Paris en février 2024.

Le judoka français n'est pas né en France, mais en Géorgie. Il y a vécu jusqu'en 2008 et l'âge de 12 ans. Puis, au moment de la guerre d'Ossétie du Sud, lui et sa famille ont migré vers l'Ouest. Après des mois passés en Pologne, ils sont arrivés en région parisienne et se sont posés en Normandie, au Havre. Parfois je ne me rends pas compte du chemin. Ma vie a été assez mouvementée, assez animée en fait. Cela n'a pas toujours été facile, mais c'est tout ce que j'ai traversé, j'en suis fier quelque part, et c'est ça aussi qui m'a fait progresser, grandir. Je l'ai en moi, bien sûr. J'ai eu un parcours atypique et c'est ce qui rend encore la chose plus belle. C'est magnifique. " Désormais, le Français Luka Mkheidze fait partie de l'Armée des champions, ce regroupement de sportifs sous contrat avec l'Armée. Plus précisément, il est soldat de 1re classe, il fait partie du Bataillon de Joinville.