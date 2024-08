À quelle vitesse part un javelot ?

C'est une des épreuves d'athlétisme qui auront lieu lors des JO 2024 de Paris. Le lancer de javelot est souvent impressionnant et la vitesse à laquelle part le javelot en est la preuve.

Lancé comme une flèche au-dessus de l'arène, le javelot est une épreuve assez impressionnante. Présent depuis la quatrième édition des JO en 1908, cette discipline figure parmi les ancêtres de l'histoire olympique. À l'époque, le Suédois Eric Lemming remportait le concours avec un lancé mesuré à 54,83m. Depuis cette distance a bien été améliorée puisque le record olympique, détenu par le Norvégien Andreas Thorkildsen est de 90,57m à Pékin en 2008 et celui des femmes est pour la Cubaine Olisdeilys Menéndez qui avait réalisé 71,53m aux JO 2004 d'Athènes.

Si la distance est évidemment le premier facteur pris en compte pour la distribution des médailles, la vitesse est également importante pour les lanceurs de javelot. Didier Poppé, ancien conseiller technique régional à Nouméa, avait donné une réponse à cette question dans les colonnes de Libération. Il estime que la javelot devait partir à 100km/h environ. Pour impulser un tel élan, deux facteurs sont essentiels : l'alignement du corps par rapport à la course de l'engin, et l'augmentation de la force de frappe, le "coup de fouet".

Le physique de l'athlète est important mais la technique du lancer l'est aussi car le lanceur doit parfaitement positionner son corps pour que le javelot puisse sortir très rapidement des mains. Rentre également en compte : le vent. Quand le vent est derrière, le lanceur a tout intérêt à faire monter très haut son javelot alors qu'un vent de face obligerait l'athlète à adopter une position plus rasante.

Aux Jeux Olympiques de Paris cet été, le lancer du javelot fera partie du programme très chargé des épreuves d'athlétisme qui débuteront le jeudi 1er août. Pour le javelot il faudra attendre le 6 août pour les qualifications hommes de l'épreuve. Celles des femmes est prévu un jour plus tard alors que les grandes finales sont prévues le 8 août pour les hommes et deux jours plus tard pour les femmes. À noter que le javelot fait aussi partie du décathlon et de l'heptathlon. Toutes ces épreuves d'athlétisme sont prévues au Stade de France.