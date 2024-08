Toutes les disciplines des Jeux paralympiques 2024

Découvrez la liste de tous les sports aux Jeux paralympiques 2024.

Pour la 17e fois de l'histoire, des Jeux paralympiques se disputent pour un total de 23 disciplines et 549 épreuves au programme. Deux sports sont uniques aux paralympiques, la boccia et le goalball, on peut également évoquer le cécifoot car même s'il s'agit de football, les différences restent nombreuses. Au total, ce sont 4 400 athlètes, issus de 184 délégations, qui seront à Paris. 1 859, soit 42%, seront des femmes. Un record. La délégation française sera importante avec 236 athlètes et 20 guides. Pour la première fois, la France aura des représentants dans les 22 sports et les 23 disciplines présentent au programme des Jeux paralympiques.

Les disciplines présentes