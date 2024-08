Comment sont notées les épreuves de surf ?

Sport de glisse, le surf fait partie des épreuves qui ne se disputeront pas à Paris lors des JO 2024. Retour sur le système de notation de cette discipline aquatique.

Le surf, sport de glisse par excellence, a fait son entrée remarquée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Cette inclusion a suscité un grand intérêt, mais également des questions sur les critères de notation de cette discipline unique en son genre. Comment évalue-t-on la performance des surfeurs ? Pour les JO 2024, Tahiti et son spot mythique de Teahupo'o accueilleront les épreuves.

Les critères de Notation

Aux Jeux Olympiques, les performances des surfeurs sont jugées par un panel de cinq juges hautement qualifié et généralement accrédité par des organismes internationaux comme l'Association of Surfing Professionals (ASP). Chaque surfeur est noté sur une échelle de 0,1 à 10,0 par vague, avec des écarts jusqu'à 0,2 point pour refléter finement les différences de performance. Il existe plusieurs critères de notation :

Difficulté des Manœuvres : les juges évaluent la complexité et le risque des manœuvres effectuées. Les figures aériennes, les tubes et les manœuvres radicales sur le haut de la vague sont particulièrement valorisés.

Innovation et Progression : l'originalité et la nouveauté des manœuvres sont également cruciales aux yeux des juges. Les surfeurs qui repoussent les limites des manoeuvres traditionnels dans le surf obtiennent souvent de meilleures notes.

Puissance et Vitesse : la force avec laquelle les manœuvres sont réalisées et la vitesse générale du surfeur sur la vague sont des aspects importants. Une manœuvre exécutée avec puissance et à grande vitesse est mieux notée qu'une manœuvre similaire réalisée de manière moins dynamique.

Style et Fluidité : un surfeur qui combine des mouvements complexes avec un style fluide et harmonieux obtient généralement de meilleurs scores.

Le système de notation

Pendant une compétition, chaque surfeur a un certain nombre de vagues à surfer. Pour chaque vague, les juges attribuent une note, et à la fin, seules les deux meilleures notes de chaque surfeur sont retenues pour le score total. Ce système encourage les surfeurs à être constants dans leurs performances tout en prenant des risques calculés pour obtenir des scores élevés.

Le rôle des juges est donc crucial. Ils doivent non seulement avoir une connaissance approfondie des techniques de surf, mais aussi une capacité à évaluer rapidement et équitablement dans des conditions changeantes. Les notes extrêmes (la plus haute et la plus basse) sont écartées pour faire une moyenne et attribuer la note la plus juste possible.

Les défis de la Notation

La nature même du surf, avec des vagues qui varient constamment en taille et en forme, pose des défis uniques pour la notation. Contrairement à d'autres sports, où les conditions sont contrôlées, le surf dépend entièrement des caprices de l'océan. Cela nécessite de la part des juges, une compréhension profonde des conditions de compétition.

De plus, les athlètes doivent adapter leur stratégie en fonction des vagues disponibles, ce qui ajoute une dimension tactique à la performance pure. Les compétiteurs doivent choisir les vagues avec soin et exécuter leurs manœuvres avec précision pour maximiser leurs scores, tout en gérant le temps limité dont ils disposent pour surfer.

Format de la compétition aux JO

Les compétitions de surf aux JO suivent un format structuré comprenant plusieurs tours. Les premiers tours visent à réduire le nombre de concurrents avant le début des phases finales où les meilleurs surfeurs s'affrontent. Chaque tour est composé de "heats" durant lequel un groupe restreint de surfeurs s'affronte.