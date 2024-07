JO 2024 : "Deux boutons sur le cul et tout ira bien", Philippe Lucas se lâche sur la qualité de la Seine

Toujours franc du collier, Philippe Lucas a rassuré toutes les personnes inquiètent par la qualité de l'eau de la Seine.

Après le plongeon d'Amélie Oudea-Castera et de la maire de Paris Anne Hidalgo ce mercredi 17 juillet, la qualité de la Seine semble être désormais parfaite pour les prochaines épreuves des JO 2024 avec les premières épreuves du triathlon. Selon les relevés de ces dernières semaines, la qualité est bonne et permet bien de se baigner. Même l'ONG spécialisée Surfrider Foundation valide cette information à travers d'autres analyses indépendantes.

Lors d'un point presse ce mercredi, l'ancien coach de Laure Manaudou a rassuré tout le monde avec son franc parler toujours légendaire. "Ça me fait rire parce que tous les quatre ans, c'est le même problème, s'est marré le charismatique coach aux lunettes de soleil. À Rio, à Tokyo et à Paris, on parle toujours de la qualité de l'eau. Moi, je vous le dis, ils vont nager, tout ira bien. Ils auront deux boutons sur le cul et puis c'est tout. Des fois, ils font des courses dans des trucs… Tout est fait pour que ce soit correct (...) C'est comme quand je vais manger chez toi : l'assiette est sale, je mange quand même et je ne suis pas malade. Tout est fait pour que ce soit correct. Quand les tests n'étaient pas bons, tout le monde en a parlé. Quand, en revanche, les derniers étaient bons, personne n'a rien dit. Les JO, c'est toujours comme ça."