Enzo Lefort : ambassadeur de Louis Vuitton, palmarès... Les infos

L'escrimeur Enzo Lefort est l'une des grandes chances de médaille de la France aux JO.

Membre de l'équipe de France de fleuret, Enzo Lefort est l'une des grandes chances de médaille dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. Né le 29 septembre 1991 à Cayenne (Guyane), Enzo Lefort arrive en région parisienne dès son plus jeune âge. L'entraîneur national français le repère lors d'un tournoi et lui propose le pole espoir à seize ans. Il rejoint l'INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance) quelques mois plus tard pour parfaire son talent.

Son palmarès

Enzo Lefort intègre l'Équipe de France de fleuret et devient champion du monde en 2014. La même année, il termine champion d'Europe. Il conserve son titre en 2015. Aux JO 2016, Enzo Lefort obtient la médaille d'argent. Trois ans plus tard, il touche à nouveau l'or aux Mondiaux 2019, puis refait le coup en 2022.

Ambassadeur Louis Vuitton

En raison du partenariat entre la marque et les JO, Enzo Lefort a été choisi par Louis Vuitton pour être son ambassadeur. Un plaisir non dissimulé pour l'athlète comme il a expliqué pour les Echos. "Dans le cadre de son partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le groupe LVMH souhaitait constituer une petite team d'ambassadeurs et ils m'ont demandé à quelle marque je souhaitais être rattaché. Faire partie de la maison Louis Vuitton avec Pharrell Williams a tout de suite été évident pour moi ! Après avoir assisté à la présentation de sa première collection homme en juin 2023 sur le pont Neuf, ce sentiment n'en a été que renforcé : je voulais faire partie de cette aventure."

Passionné de photos

L'athlète de 30 ans a déjà publié plusieurs livres photos (Behind the mask, qui illustre la diversité dans l'escrime, ainsi que Hors piste, qui rend hommage à la ville de Tokyo). Le fleurettiste est un vrai passionné et sort son appareil photo dès qu'il peut immortaliser certains évènements.