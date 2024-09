Para haltérophilie aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

La para haltérophilie est une des seules épreuves sans classification par handicap.

L'épreuve de para haltérophilie est entrée au programme des Jeux paralympiques dès 1964, mais a évolué au cours du temps. Depuis 1984 et les Jeux de Los Angeles, c'est un concours de développé couché, ou powerlifting, qui attend les concurrents. L'épreuve féminine a fait son entrée aux Jeux en 2000 à Sidney.

L'haltérophilie aux Jeux paralympiques est ouverte à tous les concurrents ayant une limitation fonctionnelle au niveau des membres inférieurs ou des hanches les empêchant de soulever une barre debout. Le développé couché s'effectue ainsi sur un banc en position allongée, et comme pour une compétition d'haltérophilie classique l'athlète choisi le poids qu'il veut soulever. Il dispose de trois essais pour soulever le poids le plus important possible, et ne peut qu'augmenter le poids au fur et à mesure des essais. C'est le sportif ayant soulevé le poids le plus important qui remporte l'épreuve. Chaque essai est observé par trois juges, qui valident ou non l'essai de l'athlète qui doit abaisser la barre au niveau de sa poitrine puis la soulever au dessus de lui avec les bras tendus et les coudes verrouillés.

La para haltérophilie est une des rares épreuves à ne pas compter de classification en fonction du handicap des athlètes. Ces derniers sont répartis en 10 catégories de poids, chez les hommes comme chez les femmes.

Le programme de la para haltérophilie

La compétition de para haltérophilie se déroulera du 4 au 8 septembre à l'Arena Porte de la Chapelle.

Mercredi 4 septembre

12h : Hommes jusqu'à 49 kg

13h35 : Femmes jusqu'à 41 kg

17h : Femmes jusqu'à 45 kg

18h30 : Hommes jusqu'à 54 kg

Jeudi 5 septembre

12h : Femmes jusqu'à 50 kg

13h35 : Hommes jusqu'à 59 kg

17h : Femmes jusqu'à 55 kg

18h30 : Hommes jusqu'à 65 kg

Vendredi 6 septembre

12h : Hommes jusqu'à 72 kg

13h35 : Femmes jusqu'à 61 kg

17h : Femmes jusqu'à 67 kg

18h30 : Hommes jusqu'à 80 kg

Samedi 7 septembre

12h : Femmes jusqu'à 73 kg

13h35 : Hommes jusqu'à 88 kg

17h : Femmes jusqu'à 79 kg

18h30 : Hommes jusqu'à 99 kg

Dimanche 8 septembre