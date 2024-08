Qu'est ce que le keirin en cyclisme sur piste ?

L'épreuve du keirin sera l'une des epreuves les plus spectaculaires du cyclisme sur piste aux JO.

Né en 1948, le keirin vient du Japon. Il s'agit d'une course de vitesse de 2 000 mètres, disputée par un peloton de six à huit cyclistes, alignés selon un tirage au sort au départ. Détail important, pendant les 1 400 premiers mètres, une petite mobylette assure le tempo de la course en augmentant la vitesse de façon très progressive. Lorsqu'elle s'écarte, le sprint commence entre les coureurs, et il s'avère souvent spectaculaire avec beaucoup de contacts et de chute. L'ordre de passage de la ligne détermine le classement final.