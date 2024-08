Rugby fauteuil aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le rugby fauteuil est un mélange de rugby, de handball et de volley. Il se tient à l'Arena du Champ de mars durant ces Jeux de Paris

Le rugby fauteuil est un sport créé au Canada dans les années 1970 et entré pour la première fois au programme olympique en 1996 à Atlanta. C'est un sport de contact qui combine des mouvements du rugby, du handball et un ballon de volleyball. Il faut dans cette discipline marquer des essais dans un match que quatre quart-temps de huit minutes, sur un terrain de la taille de celui de basketball, en équipe mixte de quatre contre quatre.

Chaque possession dure au maximum 40 secondes, durant lesquelles il faut franchir la ligne médiane en maximum 12 secondes et faire rebondir la balle où la passer toutes les 10 secondes. En raison du nombre important de contacts les fauteuils sont adaptés avec un cadre rigide et renforcé, une roulette anti-bascule et un double pare-choc. Les fauteuils sont également différents entre les joueurs offensifs et défensifs. Alors que les défenseurs ont un fauteuil conçu pour stopper les adversaires, le fauteuil des attaquants et plus léger et plus rapide. Au contraire du rugby, les joueurs peuvent faire des passes vers l'avant.

Les classifications au rugby fauteuil

Comme pour d'autres sports par équipe aux Jeux paralympiques, les joueurs de rugby fauteuil se voient attribuer un certain nombre de points, entre 0,5 et 3,5, en fonction de leur handicap. Chaque équipe ne peut dépasser un total de huit points avec les quatre joueurs sur le terrain.

Le programme du rugby fauteuil

Le rugby fauteuil se déroulera du 29 août au 2 septembre à l'Arena du Champ de mars.

Jeudi 29 août

11h30 : Australie - Grande-Bretagne

13h30 : Etats-Unis - Canada

17h30 : France - Danemark

19h30 : Japon - Allemagne

Vendredi 30 août

11h30 : Grande-Bretagne - Danemark

13h30 : Etats-Unis - Japon

17h30 : Allemagne - Canada

19h30 : Australie - France

Samedi 31 août

11h30 : Allemagne - Etats-Unis

13h30 : Danemark - Australie

17h30 : Canada - Japon

19h30 : Grande-Bretagne - France

Dimanche 1er septembre

11h30 : Match de classement

13h30 : Demi-finale

17h30 : Match de classement

19h30 : Demi-finale

Lundi 2 septembre