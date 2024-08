Para taekwondo aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Pour la deuxième fois, le para taekwondo est présent aux Jeux paralympiques

Le para taekwondo est le deuxième sport de combat des Jeux paralympiques. Intégré au programme lors des derniers Jeux paralympique à Tokyo, le para taekwondo est un dérivé du taekwondo classique, appelé "kyorugi". Cette discipline nouvelle est réservée aux athlètes ayant un handicap au niveau des membres supérieurs. Plusieurs règles diffèrent par rapport au taekwondo.

En premier lieu, le combat se déroule en un seul round de cinq minutes, avec un golden score en cas d'égalité. Les coups à la tête sont également interdit, et entrainent un point de pénalité. Il y a plusieurs manières de remporter un combat au para taekwondo. En premier lieu avoir plus de points que son adversaire à la fin du round. Mais le combat s'arrête également dès que l'un des concurrents à trente points d'avance sur son adversaire, ou qu'il atteint la barre des quarante points. Enfin, un concurrent est éliminé s'il est pénalisé dix fois.

On ne peut toucher son adversaire qu'au plastron en para taekwondo, et uniquement avec les pieds. La valeur de chaque touche dépend de la technique utilisée. Les coups de pied direct valent deux points, tandis que les coups de pieds retournés et en rotation valent trois ou quatre points.

Le para taekwondo est une discipline pouvant être prolifique en médailles pour la délégation française. En catégorie des moins de 63 kg, Bopha Kong est l'un des meilleurs combattants au monde et veut aller chercher la médaille d'or.

Les classifications pour le para taekwondo

Bien qu'il existe en compétition internationale plusieurs classifications, aux Jeux paralympiques sont uniquement présents des combattants de classe K43 et K44 (Les combattants de K43 ont une double amputation au niveau des membres supérieurs). De plus, les deux classifications sont rassemblées en une seule compétition pour ces Jeux de Paris, comme c'était le cas à Tokyo en 2021. Il existe tout de même des catégories de poids, comme dans tout sport de combat.

Le programme du para taekwondo

Le para taekwondo se déroulera du 29 au 31 août au Grand palais.

Jeudi 29 août : moins de 47 kg (femmes), moins de 52 kg (femmes) et moins de 58 kg (hommes)

Vendredi 30 août : moins de 57 kg (femmes), moins de 65 kg (femmes), moins de 63 kg (hommes) et moins de 70 kg (hommes)

Samedi 31 août : plus de 65 kg (femmes), moins de 80 kg (hommes) et plus de 80 kg (hommes)