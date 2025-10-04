Ni Yamal, ni Mbappé : ce sera lui le prochain Ballon d'or en 2026

La course au Ballon d'or 2026 est déjà lancée et les prétendants sont nombreux dans cette saison de Coupe du monde.

La saison ne fait que de commencer et c'est vrai qu'on s'emballe peut être un peu. Mais le début de saison est tout aussi important que la fin. Et à l'heure actuelle, le tout nouveau Ballon d'or, Ousmane Dembélé, est très en retard. Certes, le Français est blessé depuis plusieurs semaines. Mais même avant cette blessure, il n'a marqué que deux petits buts et n'a pas une énorme influence sur le jeu du PSG ou des Bleus.

Plusieurs attaquants ont déjà imprimé un rythme de croisière autrement plus soutenu. En premier lieu Kylian Mbappé. Le Français est au sommet de son art à l'image de son triplé en Ligue des champions face à Kairat, portant son total à 5 buts en deux matchs alors qu'en Liga il en est déjà à 8 réalisations. Son influence dans le jeu est également capitale et indispensable, un sérieux atout dans la course au Ballon d'or.

On peut également citer Erling Haaland. Plus discret en raison du début de saison poussif de Manchester City, le Norvégien en est tout de même à 11 buts toutes compétitions confondues avec les Anglais. Lamine Yamal est de son côté dans un rythme de sénateur. Influent dans le jeu grâce à ses gestes techniques, il n'est toutefois pas encore au sommet de son art cette année avec seulement deux petits buts, comme Ousmane Dembélé. Alors qui est selon nous le potentiel futur Ballon d'or ? On se mouille un peu et on opte pour Harry Kane !

L'Anglais est sans doute l'un des attaquants les moins "bling bling" de l'élite européenne, à l'image d'un Robert Lewandowski, 2e du Ballon d'or en 2021 alors qu'il était considéré comme le favori. Mais quel sérial buteur ! L'ancien capitaine des Spurs de Tottenham, jamais mieux classé que 10e au Ballon d'or, enchaîne les buts comme nous enchaînons les repas. Alors que la saison ne fait que commencer, Harry Kane a déjà marqué 4 buts en Ligue des champions, 10 buts en Bundesliga (en 5 matchs), 2 buts en Coupe d'Allemagne, 1 en Supercoupe et 4 avec l'équipe d'Angleterre... Il est au sommet des buteurs européens.

Le week-end dernier, Kane a également battu un record assez incroyable en atteignant les 100 buts avec le Bayern Munich en seulement 104 matchs. Un chiffre fou puisqu'il est devenu le joueur le plus rapide dans les cinq grands championnats à atteindre ce total, avec un match de moins que Cristiano Ronaldo et Erling Haaland (105 avec le Real et Manchester City).

Il faut désormais remporter des trophées pour l'Anglais. Jamais titré jusqu'à l'année dernière et son titre de champion avec le Bayern, Harry Kane peut désormais enchaîner en Ligue des champions et espérer un titre avec l'Angleterre à la prochaine Coupe du monde en juillet prochain. Si toutes les planètes s'alignent enfin, Harry Kane pourrait rafler le Ballon d'or 2026.