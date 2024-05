Or, argent, bronze et une autre... Il y aura quatre médailles dans cette discipline olympique

La tradition des Jeux olympiques est de distribuer trois médailles aux trois meilleurs de chaque discipline, mais vous en verrez 4 dans cette discipline aux JO de Paris.

Les médailles olympiques sont un objectif majeur dans la carrière d'un sportif. D'or, d'argent et de bronze, elles sont la reconnaissance du travail acharné et des sacrifices de l'athlète. Depuis la première édition, les médailles viennent récompenser les podiums dans toutes les disciplines olympiques. À Paris, les 41 sports représentés lors des Jeux olympiques d'été permettront de distribuer 5084 médailles, en or, en argent ou en bronze.

À chaque olympiade, les médailles ont un design bien particulier. Pour cette édition des Jeux de Paris 2024, le comité d'organisation a décidé d'incorporer un quatrième métal dans la médaille : le fer. Ce dernier n'est pas un morceau de boite de conserve, mais un hexagone taillé provenant de la tour Eiffel. Issus des entrepôts de la société d'exploitation de la tour Eiffel, les morceaux de fer ont été retirés de la tour lors des différentes restaurations effectuées depuis 1899. Ces hexagones seront sertis au centre de chaque médaille et frappés de l'emblème des Jeux de Paris 2024.

Les médailles des JO 2024. © SIPA (publiée le 04/04/2024)

Traditionnellement, trois médailles sont distribuées au premier, deuxième et troisième de chaque épreuve des JO. Cependant, quelques disciplines octroient une médaille supplémentaire. Il s'agit de la boxe, de la lutte, du taekwondo et du judo. Pour ces quatre sports de combat, en plus de l'or et de l'argent, deux médailles de bronze sont décernées, avec des systèmes d'attribution spécifiques. Pour la boxe, la règle est assez simple. Les deux demi finalistes perdants remportent chacun une médaille de bronze, sans effectuer une petite finale pour les départager. En revanche, le système est plus compliqué pour la lutte, le judo et le taekwondo. Il repose sur le principe du tournoi de repêchage. À partir des quarts de finale, le perdant de chaque rencontre tombe dans le tableau secondaire, avec une possibilité de revenir se battre pour la médaille de bronze. Voici comment le procédé fonctionne avec des concurrents A, B, C, D, E, F, G et H.

Quarts de finale : A vs B ; C vs D ; E vs F ; G vs H

Demi finales : A vs C et E vs G | Repêchage : B vs D et F vs H

: vs C et vs G | : vs D et vs H Finale : A vs E | Troisième place : C vs B et G vs F

Dans cette situation, la médaille d'or revient au A, la médaille d'argent au E et les deux médailles de bronze au C et au G. Lors des Jeux de Tokyo en 2021, un cinquième sport remettait quatre médailles : le karaté. Ce sport, qui avait notamment rapporté une médaille d'or à la France grâce a Steven Da Costa, ne fait plus partie du programme olympique et a donc disparu pour l'édition 2024.