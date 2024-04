"Un ego surdimensionné", un ancien joueur du Barça se paye Luis Enrique

Luis Enrique ne fait pas l'unanimité parmi les suiveurs et les commentateurs du PSG. Chez ses anciens coéquipiers, il n'a pas non plus laissé que des bons souvenirs.

L'entraineur actuel du Paris Saint-Germain Luis Enrique fait régulièrement parler de lui ses dernières semaines pour ses déclarations en conférence de presse. En cette semaine de Ligue des Champions, l'Espagnol v retrouver un club qu'il connait bien, avec le FC Barcelone. Enrique a en effet joué 300 matchs avec les Blaugrana entre 1996 et 2004, avant de commencer sa carrière d'entraineur à la Masia en 2008. Il a également entrainé le FC Barcelone entre 2014 et 2017, remportant une Ligue des Champions en 2015.

De sa carrière professionnelle au FC Barcelone, on se souvient souvent d'un joueur particulièrement vocal, d'un leader et capitaine particulièrement efficace (108 buts en 300 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone). Il est d'ailleurs devenu une véritable icône en Catalogne, un exploit pour un joueur qui arrivait directement du Real Madrid.

Pour autant, Luis Enrique n'a pas laissé que des bons souvenirs à ses coéquipiers barcelonais. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry décrit le milieu de terrain comme un joueur avec "un ego surdimensionné". Si l'attaquant champion du monde en 1998 n'a pas laissé un souvenir impérissable à Barcelone lors de son court passage entre juillet et décembre 1997, il n'est pas avare de commentaires sur son ancien coéquipier : "il avait un boulard démesuré ! Il parlait au-dessus de tout le monde. Pourtant, à l'époque il y avait Guardiola, Figo..." Celui qui a été capitaine du FC Barcelone n'est en effet pas connu pour être la personnalité la plus discrète, comme en témoignent ses déclarations en conférence de presse depuis son arrivée à Paris à l'été dernier.

Ce n'est pas la première fois que Christophe Dugarry critique ouvertement Luis Enrique. Il lui avait déjà reproché il y a quelques temps sa gestion du temps de jeu de Kilian Mbappé, affirmant que l'entraineur parisien "n'aime pas Kilian Mbappé", et que l'ancien Barcelonais "n'apporte rien au PSG".

Alors qu'il a quitté le FC Barcelone il y a sept ans pour prendre la tête de la sélection espagnole, c'est la première fois que Luis Enrique va rencontrer son ancien club. Il va également retrouver Xavi, qu'il connait bien. Ils ont en effet été coéquipiers, entre 1998 et 2004, avant que Luis Enrique devienne le coach de l'actuel entraineur du Barça. Xavi était même le capitaine des Blaugrana durant la campagne 2024-2015, l'année du triplé Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions du FC Barcelone. C'est d'ailleurs la dernière fois que le FC Barcelone a remporté la compétition européenne.