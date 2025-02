Voici combien de pompes il faut faire par jour pour rester en forme, un chiffre étonnant

Faire des pompes est un "plaisir" pour certains, une véritable corvée pour les autres. Pourtant, il ne faut pas forcément les enchaîner pour que ce soit efficace.

"Tu fais combien de pompes toi ?" Cette question, vous avez certainement déjà dû l'entendre. Qu'elle vous soit adressée ou captée lors d'une conversation entre amis, elle est souvent perçue comme un révélateur du niveau de forme et de force de chacun. Les pompes font même figure, avec les abdos, de défi pour certaines personnes qui cherchent à les enchaîner pour se surpasser ou (se) prouver quelque chose.

Mais atteindre 10, 50 ou 100 pompes pour battre un record avant épuisement, ce n'est pas vraiment cela qui fera la différence. Comme dans tous les exercices, il faut surtout faire attention à votre régularité. Réaliser des pompes tous les jours, même en quantité modérée, a en effet un vrai avantage. Même si l'exercice n'est pas quotidien, il est surtout capital d'organiser des séances d'entraînement régulières en fonction de vos objectifs et de vos préférences.

N'allez pas chercher des excuses : l'avantage des pompes est que vous pouvez le faire n'importe où, sans aucun besoin de matériel pour les exercer. Les pompes activent en outre les muscles de tout le corps comme les bras, la poitrine, mais aussi le tronc etc. Et pour savoir combien de pompes vous devez faire, il faut prendre en compte plusieurs critères comme le genre, le mode de vie et bien évidemment l'âge et vos objectifs.

Selon plusieurs études et avis, vous devez réaliser entre 10 et 30 pompes par jour selon votre âge. Dans le détail, entre 17 et 19 ans, on parle de 19 à 34 pompes, puis 17 à 29 pompes entre 20 et 29 ans, 13 à 24 pompes entre 30 et 39 ans, 11 à 20 pompes entre 40 et 49 ans, 9 à 17 pompes entre 50 et 59 ans et enfin 6 à 16 pompes entre 60 et 65 ans.

Vous pouvez évidemment faire le nombre de pompes que vous souhaitez par séance, si vous préférerez en faire 50 par jour, il n'y a pas de contre indication. Les chiffres indiqués sont avant tout destinés à ceux qui veulent se maintenir en forme sans y passer beaucoup de temps.

Selon une étude menée par Harvard en effet, "la capacité à faire des pompes pourrait être un moyen simple et peu onéreux d'évaluer le risque de maladie cardiovasculaire dans quasiment toutes les situations". Selon les conclusions de l'étude, si vous arrivez à réaliser plus de 40 pompes, votre santé cardiovasculaire est très bonne.