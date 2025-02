En 6 heures, la nouvelle série coup de poing du créateur de Peaky Blinders va passionner le public

Disney+ met en ligne la nouvelle série britannique de Steven Knight, créateur de "Peaky Blinders". Et attention, ça promet de cogner !

Depuis 2013, Peaky Blinders s'est imposée comme l'un des classiques du petit écran. Cette série britannique qui suit une famille de criminels à Birmingham dans l'entre-deux-guerres a été saluée pour l'écriture de ses personnages, sa mise en scène cinématographique et l'interprétation de ses acteurs. Et bonne nouvelle pour les fans (et les autres) : son créateur, Steven Knight, signe un nouveau programme à découvrir en streaming.

Le scénariste reste dans le genre du drame historique en plantant son intrigue dans l'ère post-industrielle de l'East End londonien., au XIXe siècle Elle suit cette fois l'histoire d'Hezekiah Moscow et d'Alec Munroe, deux meilleurs amis arrivés de Jamaïque en Angleterre. Hezekiah se retrouve rapidement fasciné par les combats de boxe clandestins.

Son talent est repéré par Mary Carr, cheffe du gang féminin Forty Elephants, qui compte bien exploiter son talent à ses propres fins. Mais il devient rapidement le rival d'un redoutable combattant vétéran, Sugar Goodson, qui voit dans ce jeune boxeur l'incarnation de tout ce qui peut détruire l'empire qu'il a construit.

© Robert Viglasky © 2023 Disney and its related entities. Subscription required, 18+.

Cette série, c'est A Thousand Blows. Au casting, Steven Knight a réuni plusieurs acteurs du drame culinaire The Chef, à savoir Stephen Graham (Snatch, Bodies) , Malachi Kirby (Devils), ou encore Hannah Walters (This is England). Erin Doherty, qui jouait également la princesse Anne dans deux saisons de The Crown, est également au casting, tout comme Francis Lovehall, vu dans Mort sur le Nil, His Dark Materials et Masters of the Air.

Déjà programmé en octobre au BFI London Film Festival, ce drame historique est pour le moment composé d'une seule saison de six épisodes. Chacun dure environ une heure, ce qui permet de binge-watcher la série en un week-end à peine.La première saison de A Thousand Blows est diffusée à partir du 21 février 2025. C'est sur la plateforme par abonnement Disney+ qu'il faut se rendre pour découvrir ce nouveau programme.