Prendre une douche après le sport n'est pas une bonne chose, voici ce qu'il faut faire selon les experts

Se précipiter sous la douche après une grosse séance de sport n'est peut être pas une bonne chose, les explications.

Après une séance de sport, transpirer est normal même si certains ont peut être du mal en fonction de leur métabolisme… Mais quoi qu'il arrive, l'envie d'aller se rafraîchir sous la douche est immédiate. Pourtant, selon plusieurs spécialistes il vaut mieux patienter avant de se savonner.

En effet, le reflex n'est pas si bon pour la santé. Lorsque l'on arrête l'effort, le corps reste encore en "mode sport" ce qui signifie que la température interne est encore élevée, le rythme cardiaque est toujours accéléré, et la transpiration continue pour réguler la chaleur. Se précipiter sous la douche interrompt ce mécanisme naturel de refroidissement. Résultat, vous risquez des vertiges, des malaises, voire un choc thermique si l'eau est trop froide ou trop chaude.

"Pendant une séance d'entraînement, la température de votre corps et votre rythme cardiaque augmentent, surtout après une séance intense, expliquait le Dr Dal Dhaliwal dans les colonnes de Stylist UK . Sauter directement sous la douche après risque de contracter trop rapidement vos vaisseaux sanguins dilatés."

Souvent considérée comme gênante, la transpiration a pourtant une fonction essentielle. Elle évacue la chaleur, mais aussi certaines toxines produites pendant l'effort. Se laver immédiatement revient à stopper net ce processus de détoxification. D'où l'importance de laisser au corps quelques minutes pour terminer ce travail.

Les experts recommandent de patienter 15 à 20 minutes après la fin de l'activité. Ce laps de temps permet au rythme cardiaque et à la respiration de redescendre, et au corps de retrouver un équilibre thermique. "C'est le temps que le corps ait évacué toutes les sécrétions, explique Sébastien Assohou, coach sportif, dans Femme actuelle . " Tant que le corps est encore dans l'effort, visible par le rythme cardiaque, le souffle, c'est qu'il essaie de reprendre une température normale."

Une fois ce délai passé, privilégiez une douche tiède à fraîche. L'eau froide, bien dosée, aide à soulager les muscles et à améliorer la circulation sanguine. L'eau trop chaude, en revanche, prolonge la vasodilatation et peut accentuer la fatigue.