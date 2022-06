"DIRECT. Roland-Garros 2022 : la finale Nadal - Ruud en direct"

ROLAND GARROS. Rafael Nadal va-t-il soulever le trophée pour la 14e fois à Roland-Garros ? L'Espagnol affronte ce dimanche 5 juin le Norvégien Casper Ruud pour entrer un peu plus dans l'histoire. La finale en live.

14:30 - Rafael Nadal n'a jamais perdu en finale à Roland-Garros Sacré à 13 reprises sur l'ocre du court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal n'a jamais connu la défaite en finale à Roland-Garros depuis ses débuts en 2005. Il n'y a que quatre années où "Rafa" n'a pas remporté le tournoi. Il a été éliminé en huitièmes de finale en 2009 par Robin Söderling puis à deux reprises par Novak Djokovic (en quarts en 2015 et en demi-finales en 2021). En 2016, il avait déclaré forfait après deux tours. 14:22 - Une première entre les deux hommes Rafael Nadal et Casper Ruud n'ont encore jamais officiellement joué l'un contre l'autre sur le circuit ATP. Mais les deux joueurs se connaissent bien et ont déjà tapé la balle ensemble, lors des nombreux séjours du Norvégien dans l'académie de Majorque, où il a souvent joué et disputé des matchs d'entraînement face à "Rafa". Face à son idole, qu'il était venu voir en finale à Roland-Garros pour le 8e sacre de Nadal à Paris (2013), Casper Ruud devra laisser aux vestiaires toute l'admiration qu'il lui porte. 14:15 - Un 4e rookie face à Nadal en finale Pour sa quatorzième finale sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal va affronter pour la quatrième fois un joueur qui n'a encore jamais atteint ce niveau en Grand Chelem. En 2005, l'Espagnol avait battu l'Argentin Puerta. En 2013, il avait balayé son compatriote David Ferrer (6-3, 6-2, 6-3). Et en 2018, Dominic Thiem n'avait rien pu faire non plus face à "Rafa" (6-4, 6-3, 6-2). Casper Ruud est prévenu. 14:08 - Première finale en Grand Chelem pour Ruud Si Rafael Nadal est évidemment habitué à naviguer à de telles altitudes, lui qui disputera sa 30e finale d'un Majeur aujourd'hui, c'est en revanche une grande première pour Casper Ruud. Le Norvégien n'avait jusqu'ici jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Melbourne, en 2021 (abandon face à Andrey Rublev) et est devenu le premier joueur norvégien à atteindre la finale d'un Grand Chelem après sa victoire devant Marin Cilic vendredi. 14:00 - Bienvenue pour suivre la finale hommes de Roland-Garros Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la finale du tableau masculin de Roland-Garros, qui oppose cet après-midi Rafael Nadal à Casper Ruud. L'Espagnol vise un 14e titre du côté de la Porte d'Auteuil (et un 22e en Grand Chelem) tandis que le Norvégien, numéro huit mondial, espère offrir à son pays un premier titre en Majeur pour sa toute première finale en Grand Chelem.

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

Matchs terminés

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du dimanche 5 juin :

Court Philippe-Chatrier

Pas avant 15 h 00 : Nadal (ESP - 5) - Ruud (NOR - 8)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Finale

Nadal - Ruud

Tableau femmes

Finale

Swiatek - Gauff

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open