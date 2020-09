Estelle éliminée de Koh Lanta : "les critiques m'ont touchée" [INTERVIEW]

Aventurière de la tribu de l'Ouest, Estelle a marqué les esprits en éliminant Diane grâce à un collier d'immunité dans Koh Lanta les 4 Terres. Un choix qu'elle a ensuite payé par son élimination. Interview.

Les candidats qui utilisent des colliers d'immunité pour se sauver dans Koh Lanta restent rarement très longtemps. Estelle en a fait les frais cette saison dans Koh Lanta Les 4 Terres une semaine seulement après avoir fait le choix d'éliminer Diane de l'équipe orange. La Normande a beau avoir fini par prouver ses capacités physiques dans l'épisode 4, ses coéquipiers ont décidé de l'éliminer avec trois votes contre elle. Estelle revient pour nous sur une aventure compliquée, qu'elle a vécue en grande partie isolée du reste du groupe.

On a pu voir une sorte de clivage entre les jeunes et les plus âgées dans la tribu de l'Ouest. Comment vous sentiez-vous dans l'équipe orange ?

Dans mon équipe orange, je ne me suis pas sentie intégrée. Je n'ai pas de réponse à ça parce que j'aurais bien aimé qu'on m'explique pourquoi.

On vous a vue vous isoler de plus en plus dans les épisodes. C'était conscient de votre part ?

Effectivement, quand on reçoit des critiques au quotidien, aussi bien sur certaines idées qu'on a envie de partager et certaines épreuves qu'on a faites en collectif, au bout d'un moment on n'a qu'une envie c'est prendre sur soi-même, se recroqueviller et se dire "Aller, on ne craque pas, on avance et puis peut-être qu'ils vont se rendre compte que leurs reproches sont pas du tout justifiés et que j'ai autant ma place que chacun et chacune sur ce camp." C'est dommage qu'on ne puisse pas fédérer une équipe pour la propulser à son plus haut niveau.

On vous a souvent reproché de ne pas être performante dans les épreuves. Ça vous a blessée en tant que grande sportive ?

Moi qui fais du sport quotidiennement, même à mon âge, ça m'a énormément touchée. Est-ce qu'ils ont vu que c'était mon point faible de m'attaquer moralement par rapport au sport ? Si c'était le cas, ils ont bien réussi. Dans les faits, je ne me sens pas moins performante. Pour l'épreuve de la corde [l'épreuve de confort de l'épisode 1, ndlr], j'ai en mémoire que Jody et François ont lâché bien avant moi. Après, ce sont des épreuves collectives, quand il a fallu que je creuse le sable, je leur ai dit que ce n'était pas ma place parce que je suis petite et que les collègues derrière allaient devoir creuser aussi. J'ai été surprise de leurs attaques personnelles par rapport au sport. Elles ne me semblaient pas justifiées. Pour moi, j'avais autant ma place que Jody, que Diane ou que François dans mon équipe orange. Je le répète, j'ai 48 ans, je suis une diesel mais le temps que le moteur se mette en route, il faut d'abord être un peu bienveillant envers chacun et chacune. Ça donnerait à tous la force de se déployer !

"C'était pesant et difficile à gérer"

Est-ce que ce manque de performance vient d'un manque de stratégie de l'équipe ? On l'a vu notamment sur l'épreuve des radeaux où vous n'étiez pas au bon endroit.

Je leur ai demandé conseil sur les positionnements et aussi pour savoir comment il fallait faire parce que je n'ai jamais trop pagayé. Un canoë, oui, mais pas un radeau. On m'a dit "Tu te mets là, tu te tais". C'est ce que j'ai fait. Après, il me semble avoir pagayé du plus profond de moi-même comme Dorian, comme Brice, comme Jody. J'ai tout donné. En aucun cas, je pense avoir fait perdre mon équipe par rapport à ça. De toute façon, la faute revient à toute l'équipe. Mais malheureusement, encore une fois, c'est sur Estelle que ça retombe. A vivre au quotidien, c'est pesant et difficile à gérer.

Votre collier d'immunité vous a permis de rebattre les cartes. Pourquoi avoir décidé d'éliminer Diane plutôt qu'un autre candidat ?

J'ai décidé d'éliminer Diane parce que je n'aurais jamais éliminé Dorian, vu qu'il est Normand comme moi. Jamais je n'aurais éliminé Brice parce qu'il était quand même très sympathique avec moi et il est très performant. Marie-France a été une épaule bienveillante à mon égard donc je ne l'aurais pas éliminée. J'ai hésité entre Jody et Diane. Et finalement Diane prenait tellement de place auprès de tout le monde en imposant ses idées mais sans écouter les idées des autres. J'ai essayé de casser le noyau des jeunes pour que tout le monde puisse prendre sa place et que tout le monde puisse partager ses idées.

"Je pensais m'être tirée d'affaire"

Son retour chez les Violets vous a surprise ?

C'était une agréable surprise parce que si elle pouvait faire son aventure dans une autre équipe, c'était très bien après tout.

Vous parliez d'un moteur diesel qui a du mal à démarrer. Dans l'épisode 4, vous tournez à plein régime et vous impressionnez vos coéquipiers. A ce stade, vous avez pensé être tirée d'affaire ?

Oui, je le pensais sincèrement. Ils ont vu que c'était une épreuve en équipe pour laquelle je me suis donnée parce qu'il fallait absolument que j'aille donner à manger à Brice qui avait très faim. Je me suis battue pour lui mais aussi pour toute l'équipe. Je me suis dit "C'est bon, ils vont comprendre que je me sens mieux parce que Diane n'est plus là et que chacun peut parler librement." Je me sens mieux parce que mon moteur est mis en route et que je vais pouvoir exploiter toutes mes capacités physiques qu'ils n'ont pas encore vues. Malheureusement, ils en ont décidé autrement. Est-ce que c'était plus par un sentiment de vengeance vis à vis de Diane ? Il aurait peut être mieux fallu penser à l'aventure de l'équipe Ouest. Mais c'est leur choix, il est tout à fait compréhensible et je le respecte.

"Les blessures verbales sont les plus dures à supporter"

Votre élimination vous a-t-elle surprise ?

A moitié parce qu'ils ne venaient pas non plus me parler régulièrement donc je le sentais un peu venir. J'espère qu'ils iront loin !

Qu'est-ce que vous retiendrez de votre aventure dans Koh Lanta ?

Koh Lanta, ça donne une force énorme. En revenant, on en devient pas indestructible mais transformé. Ça redonne la confiance en soi qu'on avait perdu, ça recentralise certaines valeurs que l'on peut perdre. On se dit qu'on peut vivre plus simplement et avec peu de choses. Le corps a des ressources que l'âme ignore puisqu'on peut être sur une île hostile, ne pas manger, ne pas boire et supporter tout ce qu'on a pu supporter. Ça m'a incroyablement surprise.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

J'ai pas trop eu de moments durs, je m'étais préparée psychologiquement à ce que ça soit dur. Oui, le moment qui a été très dur c'est quand on m'a dit que je ne vends pas du rêve en sport alors que, depuis mon plus jeune âge, je m'entraîne sous la pluie, sous le vent, sous la neige... Parce que j'ai le sport en moi et que je ne peux pas vivre sans sport au quotidien. C'est les blessures verbales qui sont le plus dures à supporter, pour ma part.