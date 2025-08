"Je passe pour faire un bisou" : Cyril Féraud craque chaque été pour cet endroit qui lui rappelle son enfance

Cyril Féraud, l'animateur vedette de France Télévisions, s'offre une pause estivale bien méritée loin des plateaux. Un repos qui le ramène vers ses racines, dans un lieu cher à son cœur.

C'est officiel, Cyril Féraud et l'équipe de "Tout le monde veut prendre sa place" s'accordent quelques semaines de répit. Dimanche 27 juillet, l'animateur a annoncé que le jeu télévisé entrait "en mode été" à partir du lendemain, offrant ainsi à Joël, l'actuel champion, un break apprécié dans sa quête du sommet du classement. "On se retrouve dans deux semaines, jour pour jour, pour le retour des inédits, avec Joël toujours installé dans le fauteuil !", a lancé Cyril Féraud pour clôturer cette dernière émission avant les vacances.

Pour l'animateur, cette parenthèse estivale est l'occasion de s'éloigner du tumulte parisien et d'Issy-les-Moulineaux où il réside depuis plusieurs années. Loin des caméras et des plateaux d'enregistrement, il a déjà posté une photo de ses vacances sur son compte Instagram, un simple selfie légendé #nofilter où il semble poser au soleil. Aucun indice n'émerge sur la destination de ce jeune papa, son fils Tim étant né en 2024. L'hiver dernier, il avait déjà posé un selfie au soleil où l'on apercevait seulement un adorable petit pied d'enfant.

Il y a toutefois de fortes chances pour qu'il mette le cap sur un lieu qui lui est cher : Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. C'est dans cette ville de 17 000 habitants que Cyril Féraud a grandi et forgé ses premiers souvenirs, bien avant de devenir l'un des visages incontournables de France Télévisions.

Située à 700 kilomètres de la capitale, Digne-les-Bains représente bien plus qu'un simple lieu de villégiature pour l'animateur. C'est un véritable retour vers l'enfance. Il aime y revenir plusieurs fois par an pour retrouver ses proches, notamment sa grand-mère, à laquelle il voue une affection particulière. "Je passe pour faire un bisou à ma famille et à ma grand-mère, que j'affectionne beaucoup, deux à trois fois par an", confiait-il dans une interview à La Provence.

Au-delà des retrouvailles familiales, ces séjours à Digne-les-Bains permettent à Cyril Féraud de se replonger dans les souvenirs ensoleillés de son enfance. ""Je me souviens que je faisais tout à vélo (rires) et que je passais tout l'été à la piscine. Il faisait beau et la ville était calme, tranquille. Je me rappelle aussi du Corso de la Lavande, auquel je me rendais souvent et qui permettait à tout le monde d'être en contact avec la lavande". Comme il l'expliquait, ces escapades régulières à Digne-les-Bains sont essentielles pour "faire une vraie coupure avec les exigences de [son] boulot et renouer avec [ses] racines."