"Miss France 2022 : candidates, photos, favorites, portraits… Tout savoir avant l'élection"

09:37 - La liste des membres du jury de Miss France 2022

Jean-Pierre Pernaut préside le jury Miss France 2022, dans lequel on retrouve plusieurs personnalités bien connues du public. Ce samedi soir, l'ancien présentateur du 13 heures de TF1 sera accompagné dans ses choix par Delphine Wespiser, Miss France 2012, les comédiens et humoristes Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com), Ahmed Sylla (Access, Inséparables) et Inès Reg (Je te veux, moi non plus), la chanteuse et jurée de The Voice Amel Bent et le danseur et juré de Danse avec les stars François Alu.