"Miss France : découvrez toutes les candidates 2022"

MISS FRANCE 2022. On connaît enfin les 30 candidates au titre Miss France. Les dernières Miss régionales ont été élues. Qui sont-elles ? Découvrez les en images.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 15h24] Ça y est, on connaît enfin les noms et les visages des candidates à Miss France. L'édition 2022 du concours de beauté se tiendra à Caen le 11 décembre prochain. Au total, ce sont 30 participantes qui défileront dans l'espoir de succéder à Amandine Petit et de porter la couronne de Miss France. Notons que cette année, Miss Tahiti fait son retour dans le concours après avoir brillé par son absence en 2021 en raison de la crise sanitaire. A l'inverse, Miss Wallis-et-Futuna ne sera pas présente pour l'élection 2022, également en raison de la pandémie.

Mais avant la grande soirée Miss France 2022, les représentantes de chaque région s'envoleront en novembre pour la Réunion, où elles participeront au traditionnel voyage de préparation. Au programme, des ateliers, des activités, mais aussi le test de culture général et des séances de photoshoot, officielles et en maillot de bain. En attendant de connaître la prochaine Miss France, retrouvez dans le diaporama ci-dessous la liste complète des candidates 2022.

Une plainte vise Miss France, explications

Le comité Miss France est dans la tourmente. L'association Osez le féminisme !, ainsi que trois femmes restées anonymes, ont saisi les Prud'hommes le 15 octobre 2021 contre la société organisatrice du concours et de l'émission de TF1. Elle estime que la participation à l'élection, dont l'édition 2022 est prévue le 11 décembre à Caen, relèverait d'un travail encadré par une relation contractuelle, qui devrait donc être soumis à des normes juridiques du droit du travail. A ce titre, les critères de sélection du concours (de taille, d'âge, des contraintes physiques, de statut matrimonial..) s'aoparenteraient à de la discrimination.

Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente du concours, s'est défendue sur BFM TV en arguant que Miss France est un concours qui ne serait, de fait, "pas régi par le droit du travail. En revanche, il y a un règlement du jeu. Ce n'est pas comme Koh-Lanta qui dure 40 jours. Cela n'a rien à voir. Il y a un statut pour ça, il y a des règlements du jeu." Dans un communiqué, Osez le féminisme répond en affirmant que "cette société exploite des femmes, qui répètent et interprètent chaque année un spectacle sexiste, discriminant et lucratif générant des millions d'euros de recettes : l'ensemble en parfaite violation du droit du travail." Les demanderesses ont fixé leur demande de dommages et intérêts à la somme symbolique de 1 euro, afin de ne pas être accusée de vouloir s'enrichir.

Tout savoir sur Miss France 2022

La date de la prochaine élection Miss France sera le 11 décembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Comme chaque année, on devrait connaître le nom de Miss France 2022 en fin d'année. Le concours se déroulera cette année au Zenith de Caen, en Normandie d'où est originaire Amandine Petit.

Depuis l'été 2021, les candidates à Miss France 2022 sont élues chacune dans leur région. A l'heure où nous écrivons ces lignes, toutes les participantes au concours de beauté national ne sont pas encore connues : on ne connaît donc peut-être pas encore le visage de celle qui succèdera à Amandine Petit ! Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti est de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna a dû se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates élues avant la grande soirée Miss France le 11 décembre.

Miss Tahiti : Tumateata Buisson, élue le 25 juin 2021

: Tumateata Buisson, élue le 25 juin 2021 Miss Guyane : Mélysa Stephenson, élue le 17 juillet 2021

: Mélysa Stephenson, élue le 17 juillet 2021 Miss Corse : Emma Renucci, élue le 24 juillet 2021

: Emma Renucci, élue le 24 juillet 2021 Miss Provence : Eva Navarro, élue le 30 juillet 2021

: Eva Navarro, élue le 30 juillet 2021 Miss Guadeloupe : Ludivine Edmond, élue le 6 août 2021

Ludivine Edmond, élue le 6 août 2021 Miss Languedoc-Roussillon : Marion Ratié, élue le 31 juillet 2021

: Marion Ratié, élue le 31 juillet 2021 Miss Nouvelle Calédonie : Emmy Chenin, élue le 21 août 2021

: Emmy Chenin, élue le 21 août 2021 Miss Réunion : Dana Virin, élue le 28 août 2021

: Dana Virin, élue le 28 août 2021 Miss Poitou-Charentes : Lolita Ferrari, élue le 3 septembre 2021

: Lolita Ferrari, élue le 3 septembre 2021 Miss Midi-Pyrénées : Hannah Friconnet, élue le 4 septembre 2021

Hannah Friconnet, élue le 4 septembre 2021 Miss Aquitaine : Ambre Andrieu, élue le 5 septembre 2021

: Ambre Andrieu, élue le 5 septembre 2021 Miss Auvergne : Anais Werestchack, élue le 10 septembre 2021

: Anais Werestchack, élue le 10 septembre 2021 Miss Franche-Comté : Julie Crétin, élue le 11 septembre 2021

: Julie Crétin, élue le 11 septembre 2021 Miss Bretagne : Sarah Conan, élue le 18 septembre 2021

Sarah Conan, élue le 18 septembre 2021 Miss Pays de la Loire : Line Carvalho, élue le 18 septembre 2021

: Line Carvalho, élue le 18 septembre 2021 Miss Rhône-Alpes : Charlotte Faure, élue le 25 septembre 2021

: Charlotte Faure, élue le 25 septembre 2021 Miss Bourgogne : Chloé Galissi, élue le 26 septembre 2021

: Chloé Galissi, élue le 26 septembre 2021 Miss Limousin : Julie Beve, élue le 1er octobre 2021

: Julie Beve, élue le 1er octobre 2021 Miss Ile-de-France : Diane Leyre, élue le 3 octobre 2021

: Diane Leyre, élue le 3 octobre 2021 Miss Mayotte : Anna Ousseni élue le 6 octobre 2021

: Anna Ousseni élue le 6 octobre 2021 Miss Lorraine : Marine Sauvage élue le 9 octobre 2021

: Marine Sauvage élue le 9 octobre 2021 Miss Alsace : Cécile Wolfrom élue le 10 octobre 2021

Cécile Wolfrom élue le 10 octobre 2021 Miss Champagne Ardenne : Léna Massinger le 15 octobre 2021

: Léna Massinger le 15 octobre 2021 Miss Nord-Pas-de-Calais : Donatella Meden élue le 16 octobre 2021

: Donatella Meden élue le 16 octobre 2021 Miss Picardie : Hayate El Gharmaoui, élue le 17 octobre 2021

: Hayate El Gharmaoui, élue le 17 octobre 2021 Miss Côte d'Azur : Valeria Pavelin, élue le 22 octobre 2021

Valeria Pavelin, élue le 22 octobre 2021 Miss Normandie : Youssra Askry, élue le 23 octobre 2021

: Youssra Askry, élue le 23 octobre 2021 Miss Centre Val de Loire : Jade Lange, élue le 24 octobre 2021

: Jade Lange, élue le 24 octobre 2021 Miss Martinique : Floriane Bascou, élue le 24 octobre 2021

Le 19 décembre 2020, c'est Amandine Petit, Miss Normandie 2020, qui a été sacrée Miss France 2021. Elle est la première Normande à être couronnée depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques. Dans le Top 5 en final, Amandine Petit s'est imposée face à Miss Alsace, Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne qui deviennent donc ses dauphines pour l'année 2021.