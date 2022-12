"Miss France : élection en direct, photos des candidates, favorites... Tout sur le concours 2023"

MISS FRANCE 2023. L'élection Miss France a lieu ce samedi 17 décembre en direct de Châteauroux. Les candidates favorites, les photos, l'actualité en direct, retrouvez toutes les infos.

Le test de culture générale du concours Miss France 2023 a eu lieu en Guadeloupe deux jours après l'arrivée des candidates et a été dévoilé à la presse le 24 novembre 2022. Miss Normandie, Miss Champagne-Ardenne et Miss Rhône-Alpes ont eu les meilleures notes. Vous pensez faire mieux ou aussi bien ? Faites le questionnaire de culture générale Miss France ci-dessous. Si le test ne s'affiche pas, cliquez ici.

Le jury de Miss France 2023, qui élit la gagnante à 50%, a été dévoilé par TF1 le 1er décembre. Francis Huster a été choisi pour diriger les jurés. Il sera entouré de la judoka Clarisse Agbegnenou, de l'agent artistique Dominique Besnehard, de l'acteur Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac et de l'ancienne Miss France Marine Lorphelin. Camille Lellouche, qui devait initialement faire partie du jury Miss France, a dû annuler sa venue "pour des raisons indépendantes de sa volonté", annonce TF1 sur Twitter vendredi 16 décembre. L'émission est présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, en présence de Cindy Fabre.

Elue Miss France le 11 décembre 2021, Diane Leyre a 24 ans et représentait la région Île-de-France. Cette dernière n'avait pas remporté l'élection depuis 1997, soit la date de naissance de la nouvelle Miss France. Titulaire d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille sur Paris dans une entreprise de promotion immobilière. Trilingue, Diane Leyre parle aussi bien le français, l'anglais que l'espagnol, Diane Leyre a étudié à Madrid et lit beaucoup de romans britanniques. En parallèle, elle est aussi à la tête de sa propre marque de mode. Lors de l'élection Miss France, Diane Leyre s'est surtout démarquée par son aisance à l'oral et ses prises de parole éloquentes.