"Miss France : le test de culture générale et les photos en maillot de bain dévoilés"

MISS FRANCE 2021 – En plein voyage de préparation, les candidates à Miss France se sont soumises au traditionnel questionnaire de culture générale et au photoshoot en maillot de bain. Vous aussi faites le test.

Réussirez-vous le test de culture générale de Miss France 2021 ? Le 2 décembre 2020 à 11h50 - Si le voyage de préparation à Miss France n’a pas pu se dérouler sur une plage paradisiaque à l’autre bout du monde comme c’est habituellement le cas, les 29 candidates n’ont pas pu échapper au traditionnel test de culture générale. Elles se sont prêtées au jeu des questions/réponses lors de leur séjour de formation, qui se déroule actuellement à l'hôtel Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, dans les Yvelines, près du château de Versailles. Vous aussi, tentez de faire aussi bien voire mieux que les candidates à Miss France 2021 en participant au questionnaire de culture générale. Pour l’heure, les résultats du test de culture générale Miss France 2021 n’ont pas encore été communiqués. L’an dernier, c’était Clémence Botino qui avait obtenu la meilleure note, quelques semaines avant d’être sacrée Miss France. Elle avait en effet obtenu 17,5/20. Sur le podium, on retrouvait ensuite Miss Centre-Val de Loire (17/20) et Miss Midi-Pyrénées (16,5/20). Les résultats de ce test ne sont pas anodins, puisque les membres du jury présidé par Iris Mitteneare vont s’en servir pour désigner les 15 finalistes. Pourquoi Miss Tahiti est absente de Miss France 2021 ? Le 2 décembre 2020 à 9h00 - Miss France 2021 verra l'absence de deux candidates emblématiques du concours. Seules 29 candidates, au lieu de 30 l'an dernier (Miss Wallis & Futuna fait son retour) tenteront leur chance pour devenir la reine de beauté nationale. Miss Tahiti et Miss Saint-Martin et Saint Barthélémy ne paraderont pas au Puy du Fou le 19 décembre prochain. En effet, le comité Miss Tahiti a décidé de ne pas organiser sa traditionnelle élection régionale cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les organisateurs ont jugé qu'il était plus sage d'annuler l'événement pour ne pas faire courir de risques aux candidates et aux organisateurs. De fait, aucune représentante de l'île polynésienne n'a été élue cette année, et ne tentera sa chance au concours. La dernière Miss Tahiti est donc Matahari Claire Bousquet, deuxième dauphine de Miss France 2020. Miss Saint-Martin et Saint-Barthelemy brillera également par son absence à Miss France 2021. Pourtant, à l'inverse de Miss Tahiti, une représentante de l'archipel a été élue en 2020, Naïma Dessout. Cependant, la Société Miss France a décidé de ne pas retenir sa candidature après avoir appris qu'elle avait posé pour des photographies jugées contraires au réglement du concours de beauté. Le comité régional a cependant décidé de garder sa représentante régionale et de ne pas envoyer de remplaçante à Miss France pour l'édition 2021. Que réserve la soirée Miss France 2021 ? Le 1er décembre 2020 à 11h30 - Miss France 2021 a lieu dans 19 jours exactement, et les contours de l'élection se précisent enfin. Le concours de beauté fête cette année ses cent ans d'existence. Et même la crise sanitaire n'empêchera pas le comité de célébrer cet anniversaire symbolique. Pour l'occasion, c'est au Puy du Fou que se déroulera le sacre de la prochaine Miss France le 19 décembre prochain. Le tableau d'ouverture de Miss France 2021 verra trente anciennes gagnantes défiler sur la scène du Puy du Fou, tandis que le jury sera composé d'anciennes reines de beauté, chargées de départager les 29 candidates de l'année. Le thème de cette édition 2021 de Miss France reflète cette volonté de retracer l'histoire de l'Hexagone et ses spécificités pour ce centenaire de l'élection: les Miss régionales vont mettre à l'honneur "la France et son rayonnement" au cours de différents tableaux. Gastronomie, monuments, cinéma français ou encore fête nationale seront célébrés au cours des différents tableaux de la soirée. Le Moulin Rouge va même habiller les 29 participantes, tandis que le couturier Nicolas Fafiotte, qui crée habituellement les tenues des cinq dernières finalistes, va dessiner les robes de toutes les candidates pour l'ouverture de la soirée. Jean-Pierre Foucault revient pour sa 26e année à la présentation de Miss France. A l'inverse, Geneviève de Fontenay a décliné l'invitation qui lui a été envoyée par médias interposés et ne participera donc pas à la soirée. Pourquoi il n'y aura pas de public à Miss France cette année ? Le 1er décembre 2020 à 9h12- Miss France 2021 ne sera définitivement pas une édition comme les autres. Le traditionnel voyage de formation ne se déroule pas sur une plage paradisiaque, comme c'est normalement le cas, mais à Versailles, en raison de la crise sanitaire. Le coronavirus a également forcé le comité organisateur à revoir plusieurs pans de la soirée où l'une des 29 candidates de cette édition sera élue Miss France. Les spectateurs ne pourront pas assister au concours de beauté cette année : "Ce ne sera pas du tout ouvert au public", a détaillé au cours d'une conférence de presse Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission. Toutefois, Miss France 2021 ne sera pas élue face à un parterre entièrement désert : près de 400 personnes seront présentes dans la salle du Puy du Fou le 19 décembre prochain. Ce ne seront toutefois pas des spectateurs qui auront acheté leur billet, comme c'est habituellement le cas, mais des collaborateurs au concours, "qu'ils travaillent pour le Puy du Fou ou la production, précise Frédéric Gilbert. Pour les candidates, d'avoir un petit peu de soutien ça fera énormément de bien." Quelques proches des participantes, un ou deux seulement, pourraient également être présents pour les encourager. Pour les autres, ils devront suivre l'élection depuis leur salon, la soirée étant retransmise dans moins de trois semaines sur TF1. Découvrez les photos officielles des candidates de Miss France 2021 Le 30 novembre 2020 à 18h31- Les candidates de Miss France 2021 se dévoilent ! Les portraits officiels des 29 miss régionales participant à l'élection nationale ont été dévoilés lundi 30 novembre 2020. Les clichés ont été réalisés à l'occasion du voyage de préparation, qui se déroule actuellement à l'hôtel Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, dans les Yvelines, près du château de Versailles. Les candidates ont déjà pu se prêter à la traditionnelle séance photo, qui permet d'avoir un premier aperçu des participantes au concours de beauté, bien qu'aucune favorite ne puisse encore se démarquer à ce stade. Au cours de ce de préparation de Miss France, les candidates vont apprendre les règles du défilé, mais aussi participer au traditionnel test de culture général, étape clé du concours de beauté. Les clichés en maillot de bain ont déjà été réalisé, et seront probablement dévoilés prochainement. En raison de la crise sanitaire et des mesures d'hygiène très strictes mises en place, la traditionnelle photographie de groupe n'a pas pu se faire comme à l'accoutumé : les Miss ont posé en petits groupes, et la magie du montage fera ensuite son oeuvre. En attendant, vous pouvez découvrir tous les portraits officiels des 29 candidates à Miss France 2021 en cliquant ici. Le voyage de formation des candidates a débuté Le 30 novembre 2020 à 11h24- "On a cru qu'on allait jamais y arriver, mais ça y est, nous y sommes", a confié Sylvie Tellier en interview au Parisien. Les 29 candidates de Miss France 2021 sont arrivées dimanche 29 novembre au soir au château de Versailles pour débuter leur traditionnel séjour de formation. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, celui-ci ne se déroule pas sur une plage paradisiaque à l'autre bout du monde, comme c'est habituellement le cas. Cette année, les Miss régionales vont donc se former à l'hôtel Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, dans les Yvelines. Au programme de ce séjour de formation : traditionnelles photos officielles et en maillot de bain, apprentissage des règles des défilés mais aussi le fameux test de culture général, le tout en respectant des mesures d'hygiène extrêmement strictes. Et autant dire que cette année, l'organisation du concours n'a pas été de tout repos pour Sylvie Tellier : "J'ai passé mon année à tricoter et détricoter l'histoire de Miss France, j'ai failli faire une dépression, confie la patronne de Miss France au Parisien. On a essayé tous les scénarios possibles, il y a même eu le décalage de dates, mais on y est… D'habitude, ce sont les métropolitaines que l'on gâte, car on se retrouve toujours sous les cocotiers, mais cette fois, ce sont les outre-mer qui vont vivre la vie de château. Découvrir la métropole, cela n'arrive jamais." Les candidates vont ainsi pouvoir entièrement se consacrer à la préparation de l'élection Miss France, qui se déroule le 19 décembre 2020 au Puy du Fou. Iris Mittenaere se confie sur son rôle de présidente du jury Le 28 novembre 2020 à 9h00 - Dans moins d'un mois, Iris Mittenaere sera à la table des jurés de Miss France. L'ancienne gagnante du concours de beauté a été choisie pour présider le jury de l'édition 2021 pour le centenaire de l'élection, qui se tient pour l'occasion le 19 décembre prochain au Puy du Fou. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, l'ex-Miss Univers s'est exprimée sur son rôle et ses attentes à quelques semaines de l'échéance : "Il me tarde d’y être, a-t-elle confié avec enthousiasme. J’ai déjà eu l’opportunité extraordinaire de croiser d’autres Miss lors d’une séance photos. Rencontrer toutes ces femmes, aux destins très différents et inspirants, fut, pour moi, un moment fort et magique." Iris Mittenaere l'assure cependant : elle n'est pas stressée à l'approche de l'échéance, bien au contraire ! Ce moment lui rappellera certainement l'année 2015, où elle était à la place des candidates le soir de son sacre, beaucoup plus anxieuse qu'au pupitre des jurés. "Le stress ne m’avait pas quittée de la soirée, se souvient l'ancienne reine de beauté Je me mets donc à la place des candidates et je partage leur ressenti. Je saurai être bienveillante et indulgente." Pour accompagner Iris Mittenaere, le jury de Miss France 2021 sera également composé d'anciennes gagnantes : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014). Pourquoi Laury Thilleman sera absente de Miss France 2021 ? Le 27 novembre 2020 à 12h30 - Pour célébrer le centenaire de Miss France, d'anciennes gagnantes du concours de beauté feront le déplacement au Puy du fou le 19 décembre prochain. Mais certaines manqueront à l'appel, comme Laury Thilleman. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, l'animatrice de télévision a révélé les raisons qui la poussaient à manquer l'événement. "J'aurais adoré y être", confie-t-elle d'ailleurs, expliquant qu'elle devait normalement être présente lorsque la date de Miss France 2021 était calée au 12 décembre 2020. Mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et au confinement imposé en France, le comité organisateur a décidé de décaler la soirée d'une semaine. Cependant, ce décalage n'arrangeait plus Laury Thilleman : "Je ne pourrais pas être au Puy du Fou car je serais certainement en Colombie, car, avec cette situation, cela fait très longtemps que Juan [Arbelaez, son mari et chef cuisinier, NDLR] n'a pas vu sa famille". Miss France 2011 a donc fait "un choix familial plus que professionnel, mais j'aurais adoré rendre hommage en présentiel". Toutefois, l'ancienne reine de beauté participera au centenaire du concours d'une autre manière, puisqu'elle a "participé à pas mal de choses qui vont faire partie des surprises du prime". Laury Thilleman n'est pas la seule ancienne gagnante de l'élection qui manquera à l'appel, puisque Marine Lorphelin sera également absente. On peut toutefois compter sur la présence d'Iris Mittenaere, Elodie Gossuin, Linda Hardy, Sonia Rolland, Muguette Fabris, PAtricia Barzyk, Nathalie Marquay, Mareva Georges et Flora Coquerel parmi les membres du jury. Miss Wallis-et-Futuna présente à Miss France, une première en 17 ans Le 26 novembre 2020 à 9h05- Miss France 2021 sera une élection singulière sur bien des plans. Le concours célèbre son centenaire, avec l'absence notable de Miss Tahiti à cause de la crise sanitaire. Le coronavirus bouleverse en effet l'organisation du concours, en forçant un report d'une semaine du concours et en forçant le comité organisé de faire le voyage de préparation à Versailles. Mais pour Wallis-et-Futuna, cette édition 2021 signe surtout le retour de l'archipel dans le concours de beauté. Pour la première fois en 17 ans, une ambassadrice des deux îles sera présente à Miss France. Mylène Halemai, 19 ans et joueuse de tennis professionnelle, a été élue Miss Wallis-et-Futuna à l'automne. Créé en 2000, le comité Miss Wallis-et-Futuna a envoyé sa dernière représentante à l'élection de 2004 : le concours régional prend fin en 2005 par manque de participantes et pour causes de problèmes financiers. C'est en 2019 qu'une nouvelle Miss Wallis-et-Futuna est élue, mais elle ne se présente pas à l'élection nationale. Mylène Halemai marque donc cette année le retour effectif des deux îles à Miss France. "Dix-sept années après leur dernière participation, nous nous réjouissons d'accueillir l'ambassadrice des îles Wallis-et-Futuna pour l'élection de Miss France 2021, précise un communiqué du comité Miss France datant du 12 octobre 2020. Nous tenons à remercier chaleureusement le comité Miss Wallis-et-Futuna pour leur engagement". Miss Wallis-et-Futuna sera-t-elle sacrée Miss France 2021 ? Réponse le 19 décembre. #MissFrance2021 Félicitations à

Miss Auvergne 2020, Géromine Prique

Miss Centre Val de Loire 2020, Cloé Delavalle

Miss Wallis et Futuna 2020, Mylene Halemai

Et Miss Franche Comté 2020, Coralie Gandelin pic.twitter.com/jZ7mssZLwt — Miss France (@MissFrance) October 20, 2020 Iris Mittenaere présidente du jury Mis à jour le 23 novembre 2020 à 17h02- L'organisation de Miss France 2021 se précise. Selon des informations du Parisien, confirmées en fin de journée par un communiqué de presse de TF1, Iris Mittenaere sera à la tête du jury. Pour rappel, la jeune femme aujourd'hui âgée de 27 ans avait été élue Miss France en 2016, et avait même remporté la couronne de Miss Univers quelques mois plus tard. Elle sera donc présente au Puy du Fou le 19 décembre prochain afin d'évaluer les candidates de l'édition 2021 et sélectionner celles qui, selon les membres du jury, peuvent avoir l'étoffe pour être la prochaine reine de beauté française. Le reste du jury sera composé d'anciennes Miss France. Comme le révèle le communiqué de presse partagé par TF1, on retrouvera à la table des jurés Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014). De son côté, Clémence Botino, Miss France 2020, remettra sa couronne à celle qui va lui succéder au cours de la soirée. Jean-Pierre Foucault animera l'émission diffusée sur TF1 pour la 26e année.

En savoir plus

La crise sanitaire liée au coronavirus au printemps 2020 a eu des conséquences sur de nombreux événements. Miss France 2021 n'a pas échappé à la règle, puisque les conditions de tenue du concours de beauté restent incertaines et que des élections régionales ont dû être décalées. Comme l'a annoncé le Parisien dans un article paru le 9 novembre 2020, la soirée a été reportée d'une semaine par rapport à ce qui avait été précédemment annoncé, en raison de la crise sanitaire. Miss France 2021 doit se tenir le 19 décembre 2020 au Puy du Fou.

29 candidates vont défiler cette année à l'occasion de Miss France 2021. En raison de la crise sanitaire, les élections régionales ont dû se tenir à huis clos, et d'autres ont été annulées. C'est le cas de Miss Tahiti, qui n'a pas pu élire de représentante 2020 à cause du coronavirus, et qui sera donc absente de la soirée Miss France. On ne verra pas non plus Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy au cours de la soirée : Naïma Dessout, tenante du titre 2020, a été disqualifiée par la Société Miss France en raison de photos qui ne seraient pas conformes au règlement national. Toutefois, le comité régional a décidé de soutenir la reine de beauté élue, et a donc décidé de ne pas envoyer de nouvelle représentante au concours. A l'inverse, c'est la première fois depuis 2005 que Miss Wallis-et-Futuna participe à Miss France. Retrouvez ci-dessous les portraits et les photos de chacune des candidates de l'édition 2021.

L'élection n'ayant pas encore eu lieu, on ne connaît pas encore le nom de Miss France 2021. Lors de la précédente édition, Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a été sacrée Miss France 2020. Originaire du Gosier, la jeune femme de 22 ans a tenu à attendre avant de se présenter aux concours de beauté. La raison : elle souhaitait travailler ses connaissances et sa culture générale avant. Après avoir décroché son Bac scientifique avec la mention Très Bien, Clémence Botino est partie pour Miami. Ce voyage lui a permis de devenir parfaitement bilingue. Désormais, elle est étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne, spécialisée dans l'étude de l'histoire de la mode. Forte de nombreuses connaissances, c'est donc naturellement que Clémence Botino est arrivée première du questionnaire de culture générale Miss France avec 17,5/20.

Dans quelques années, Miss Guadeloupe compte bien devenir conservatrice du patrimoine. "C'est comme protéger notre histoire et remplir mon devoir de mémoire", estime-t-elle dans une interview à Paris-Match. Pour cela, Clémence Botino prépare un mémoire spécifique sur l'histoire de la mode des Caraïbes. Passionnée de piano et de salsa, la jeune femme semblait avoir toutes les qualités pour l'élection Miss France. Elle a promis, si elle sortait victorieuse du concours, de combattre durant son règne l'isolement des personnes âgées. "Dans mon travail d'historienne, je rencontre souvent des personnes âgés qui ont des choses à m'apprendre. [...] Nos grands-parents sont des archives vivantes, ils font partie de notre patrimoine et de notre histoire".

Lors de la dernière élection de Miss France, c'est Miss Guadeloupe, Clémence Botino, qui a été élue Miss France 2020. Elle a pour première dauphine Miss Provence suivie de Miss Tahiti, deuxième dauphine puis Miss Bourgogne, troisième dauphine et Miss Côte d'Azur 4e dauphine. Voici le classement de Miss France 2020 :

Miss France : Clémence Botino (Miss Guadeloupe)

Clémence Botino (Miss Guadeloupe) Première dauphine : Lou Ruat (Miss Provence)

Lou Ruat (Miss Provence) Deuxième dauphine : Matahari Bousquet (Miss Tahiti)

Matahari Bousquet (Miss Tahiti) Troisième dauphine : Sophie Diry (Miss Bourgogne)

Sophie Diry (Miss Bourgogne) Quatrième dauphine : Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur)

Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur) Cinquième dauphine : Marine Clautour (Miss Normandie)

: Marine Clautour (Miss Normandie) Sixième dauphine : Yvana Cartaud (Miss Pays de la Loire)

: Yvana Cartaud (Miss Pays de la Loire) Huitième place : Laura Theodori (Miss Alsace)

Neuvième place : Morgane Fradon (Miss Picardie)

Dixième place : Andréa Galland (Miss Poitou-Charentes)

Onzième place : Layla Berry (Miss Saint-Martin et Saint-Barthélémy)

Douzième place : Marie-Morgane Lebon (Miss Réunion)

Treizième place : Evelyne de Larichaudy (Miss Ile-de-France)

Quatorzième place : Justine Delmas (Miss Aquitaine)

Quinzième place : Jade Simon-Abadie (Miss Centre-Val-de-Loire)

Les candidates à Miss France 2021 ont passé le questionnaire de culture générale, mais on ne connaît donc pas encore le classement ni les questions posées. Vous pouvez essayer vous aussi de participer au questionnaire Miss France en cliquant ici. Pour l'édition 2020, la moyenne de ce test était de 12,8/20, rapporte Paris Match. C'est Miss Guadeloupe, celle qui deviendra finalement Miss France, qui a obtenu la meilleure note au test. Clémence Botino a en effet obtenu 17,5/20. Sur le podium, on retrouvait ensuite Miss Centre-Val de Loire (17/20) et Miss Midi-Pyrénées (16,5/20).

