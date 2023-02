"Les Enfoirés : la date de diffusion 2023 dévoilée, quels artistes présents ?"

ENFOIRES 2023. C'est un des grands rendez-vous télévisés des Français chaque année, la diffusion du concert des Enfoirés a désormais une date sur TF1. Lisez toutes les informations à savoir sur cette édition 2023.

[Mis à jour le 7 février 2023 à 16h22] TF1 prend date : le concert des Enfoirés sera, comme chaque année, un des grands rendez-vous télévisés du début de l'année. C'est le 3 mars 2023 qu'aura lieu cette diffusion événement en faveur des Restos du coeur. Une batterie de concerts a été organisée du 12 au 16 janvier 2023 à la Halle Tony Garnier de Lyon, l'occasion pour les artistes de la troupe des Enfoirés de faire appel aux dons pour l'association créée par Coluche. Un mois et demi après les concerts, la diffusion télévisée sur TF1 servira de rampe de lancement à la collecte pour l'association qui vient en aide aux nécessiteux.

"Rêvons" est la chanson des Enfoirés pour l'année 2023. Elle a été co-écrite par le chanteur Amir, conjointement avec les musiciens Nazim et Naydjiko. Rappelons qu'il est possible de télécharger la chanson et de l'acheter. Un achat de ce titre équivaut à un repas pour les Restos. Ci-dessous, découvrez "Rêvons", l'hymne des Enfoirés 2023.

La chanson 2023 des Enfoirés a été dévoilée le 9 janvier 2023. Intitulée "Rêvons", elle a été co-écrite par le chanteur Amir, avec les musiciens Nazim et Nyadjiko. Parmi les chanteurs que l'on peut entendre sur ce single, citons Garou, Vitaa, Kendji Girac, Jenifer, Patrick Bruel ou encore Slimane. Ecoutez ci-dessous l'hymne 2023 des Enfoirés.

Le rendez-vous est traditionnel désormais : les Enfoirés enregistrent leurs concert en janvier pour une diffusion en mars sur TF1. Les concerts ont eu lieu du 12 au 16 janvier 2023 à la Halle Tony Garnier de Lyon. Les performances télévisées ont été enregistrées lors des représentations du samedi 14 et dimanche 15 janvier. Début février, TF1 a levé le voile sur la date de diffusion du concert des Enfoirés 2023. C'est le 3 mars 2023 qu'aura lieu cette diffusion événement.

La liste de la quarantaine de stars présentes aux concerts des Enfoirés 2023 a fuité dans la presse : Sofia Essaïdi (Star Academy), Mentissa (The Voice), Jane Birkin, Amel Bent, Anne Sila, Lorie Pester, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Claire Keim, Zaz, Nolwenn Leroy, Carla Bruni, Vitaa, Alice Pol, Elodie Fontan, Mimie Mathy, Patrick Fiori, Julien Clerc, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Patrick Bruel, Michèle Laroque, Inès Reg, Marie-Agnès Gilot, Elie Semoun, Jenifer, Esteban Ocon, Antoine Dupont sont les noms qui circulent dans les médias avant la diffusion TV.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur. En 2019 et 2020, le concert des Enfoirés a permis d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies par les Restos du coeur, précise le site officiel.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.