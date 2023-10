Cyril Hanouna piégé en direct sur TPMP, un vidéaste à l'origine du canular

L'équipe de Touche pas à mon poste a été victime d'un canular ce mercredi 4 octobre 2023. Le vidéaste Théo Audace a tenu un monologue surprenant et totalement inattendu sur le plateau de C8.

La séquence a duré seulement quelques secondes mais fait déjà le tour de la toile. Ce mercredi 4 octobre, Cyril Hanouna et sa bande de Touche pas à mon poste a été victime d'un canular. Un spectateur, qui s'est révélé être le vidéaste Théo Audace qui monte sur TikTok, a pris la parole de manière totalement inopinée sur le plateau de C8.

Pendant plusieurs secondes, le jeune homme muni de béquilles prend la parole d'abord pour dire qu'il souffre d'agoraphobie et qu'il se sent mal. Cyril Hanouna lui laisse alors la parole, et Théo Audace tient à remercier l'équipe et récite alors un monologue évoquant une hospitalisation présumée de plusieurs mois.

D'abord, il révèle que l'émission TPMP lui a permis de "survivre" après un "accident grave" qui l'a "complètement paralysé". "Vous m'avez complétement aidé à guérir", détaille-t-il. "Tous les jours à l'hôpital je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer."

"Eh bien barrez-vous"

Le plateau écoute avec grande attention ses paroles. Mais la chute, elle, était totalement inattendue pour l'équipe de Touche pas à mon poste : "Un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et… enfin éteindre cette émission de merde tout seul !"

Sur le plateau, cette conclusion ne fait pas mouche. Cyril Hanouna demande alors au jeune homme de sortir, lui et ses trois amis. "Ah, vous êtes quatre ? Eh bien barrez-vous !" a lancé l'animateur.

Sur les réseaux sociaux, Théo Audace a expliqué les raisons d'un tel canular : il a souhaité faire référence à un commentaire qui avait été écrit en réponse à un post d'Aya Nakamura , plusieurs années plus tôt. Celui-ci reprenait exactement le même monologue et la même chute.