"Les Enfoirés : peut-on regarder le concert en replay sur TF1 ?"

LES ENFOIRES 2021. Le concert des Enfoirés 2021 est terminé sur TF1. Est-il possible de le rattraper si jamais vous l'avez raté ? On vous explique.

Les Enfoirés : à côté de nous est à n’en pas douter un concert unique pour la troupe puisqu’il a été enregistré en l’absence de public sur la scène de la Halle Tony Garnier à Lyon. Cela n’a cependant pas empêché la troupe de livrer un spectacle dont ils ont le secret. Notez cependant que, dans le souci de vendre le plus de CD et DVD possible, TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés et encourage donc à acheter le CD et/ou le DVD afin de pouvoir (re)regarder le concert des Enfoirés 2021.

23:58 - Un replay est-il prévu sur TF1 ? FIN DU DIRECT - C'est une question que bon nombre de fans des Enfoirés se posent chaque année : est-il possible de regarder le concert des Enfoirés en replay ? La réponse est non. L'objectif du concert des Enfoirés est de récolter de l'argent au profit des Restos du Coeur. Pour cela, la troupe appelle les téléspectateurs à acheter le CD et/ou les DVD du concert des Enfoirés. Pour rappel, chaque CD et chaque double-DVD vendu permet à l'association de distribuer 17 repas aux plus démunis. Afin de ne pas court-circuiter les ventes, cruciales, de ces CD et DVD, TF1 ne met pas de replay à disposition pour le concert des Enfoirés et ce chaque année.

23:53 - 50% des bénéficiaires des Restos ont moins de 26 ans Suite à la crise sanitaire et économique, la précarité augmente et les Restos du Cœur l’ont bien constaté en un an comme le précise Romain Colucci dans une interview avec La Nouvelle République. «Près de 25 % d’étudiants en plus sont passés sous le seuil de pauvreté en un an. De manière générale, 50 % des personnes accueillies aux Restos du cœur ont moins de 26 ans. Cela dit quelque chose de la société.»

23:48 - MC Solaar absent pour raisons personnelles Le rappeur MC Solaar a à de nombreuses reprises témoigné son soutien à la cause des Enfoirés et des Restos du Cœur sur scène. Malheureusement, en 2021, il n’a pas pu venir faire partie du concert pour des raisons personnelles qui n’ont pas été précisées.

23:42 - Ecoutez "Maintenant", la chanson des Enfoirés 2021 Ecrite par Slimane pour le concert des Enfoirés 2021, "Maintenant" est l'hymne de de cette édition du concert organisé par les Restos du Coeur. Il y est question de l'engagement de l'association, des Enfoirés mais aussi des bénévoles depuis 1985. Ecoutez la chanson ci-dessous.

23:20 - Le rap d'Isabelle Nanty et Inès Reg marque les internautes Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de souligner qu'ils étaient impressionnés par la façon dont Isabelle Nanty a rappé sur "Confessions Nocturnes" de Diams et Pascal Obispo. Pour l'occasion, la comédienne était accompagnée de l'humoriste Inès Reg. Et visiblement, cela a beaucoup marqué les tweetos !

23:06 - M Pokora dans l'impossibilité de venir Vivant entre la France et les Etats-Unis, Matt Pokora est un homme très occupé mais qui n’hésite pas à venir voir les Enfoirés dès qu’il le peut. Cette année, cependant, il a déclaré que le déplacement serait compliqué pour lui car les enregistrements se déroulaient au moment où il était de l’autre côté de l’Atlantique. Par ailleurs, mi-janvier, les frontières entre la France et les Etats-Unis n’étaient pas ouvertes, ce qui lui a rendu la tâche difficile.

23:06 - Malgré un hommage prévu, Francis Cabrel a dû refuser L'année dernière, les Enfoirés avaient invité Véronique Sanson pour lui rendre hommage en chanson. En cette année 2021, ils avaient prévu de recevoir Francis Cabrel pour la première fois depuis son départ du groupe afin d'organiser un hommage similaire mais cela n'a finalement pas pu être possible comme l'a révélé Nolwenn Leroy dans les colonnes de Télé Loisirs. "On avait envie de systématiser cet hommage à des anciens, comme on l'avait fait l'année dernière avec Véronique Sanson. Faire revenir les premiers Enfoirés et leur rendre hommage. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que Francis allait pouvoir venir. Jusqu'au dernier moment, on y croyait, on voyait son nom sur les plannings. Il voulait venir mais il est plus en sécurité à Astraford" là où il a élu domicile.

22:46 - Qui est Inès Reg, humoriste apparue dans la troupe en 2020 ? Les Enfoirés ont invité des chanteurs, des acteurs, mais également des humoristes à les rejoindre. Inès Reg, de son vrai nom Inès Reghioua, fait partie de cette dernière catégorie : spécialisée dans le stand-up, elle s'est fait notamment connaître sur Instagram grâce aux répliques : "Les calculs sont pas bons Kevin" et "C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie". Le 26 mars 2021, son premier film en tant qu'actrice, la comédie romantique "Je te veux, moi non plus", sort sur Amazon Prime Video.

22:32 - Absent, Kendji était auprès de sa compagne Kendji Girac avait annoncé aux Enfoirés qu’il pourrait venir chanter sur la scène de la Halle Tony Garnier mi-janvier 2021. Cependant, le jeune chanteur a dû annuler sa venue à la dernière minute, sa compagne allant accoucher seulement quelques jours après.

22:28 - 14 ans après, Carla Bruni revient chez les Enfoirés Il y a des nouveaux membres de la troupe des Enfoirés cette année, mais il y a aussi des retours. C'est le cas notamment de Carla Bruni-Sarkozy, absente des concerts des Enfoirés depuis des années, qui a décidé de revenir afficher son soutien aux Restos du Coeur. Elle n'était pas apparue chez les Enfoirés depuis 2007. Une absence de 14 ans à laquelle elle met désormais un terme cette année.

22:21 - Le groupe TF1 reverse-t-il les revenus des pubs aux Restos du Coeur ? Télé Star nous renseigne sur les revenus des publicités diffusées durant le concert des Enfoirés. Très suivi, le show génère des revenus publicitaires importants : 130 000€ la plage publicitaire de 30 secondes durant la rediffusion du concert. A titre de comparaison, une page de pub vaut environ 75 000€ durant The Voice ou Koh Lanta. A noter cependant que TF1 n'en reverse par directement les revenus aux Restos du Coeur pour une raison simple : c'est TF1 qui produit, tous les ans, le concert des Enfoirés. Celui-ci coûte, chaque année, entre 3 et 4 millions d'euros.

22:17 - La bulle sanitaire, «une nécessité absolue» pour Nolwenn Si la mise en place d’une bulle sanitaire autour de l’enregistrement des concerts des Enfoirés 2021 peut paraître un dispositif lourd, il était tout à fait nécessaire pour garantir la sécurité des artistes mais aussi des équipes. Dans les colonnes de 20 Minutes, Nolwenn Leroy a exprimé son sentiment à l’égard de ce dispositif : «Je me suis légitimement demandé si la bulle sanitaire était possible. Je n’imaginais pas qu’on arriverait à discipliner autant de monde dans un seul et même endroit.» Elle précise par ailleurs qu’il était crucial pour les Enfoirés d’assurer le show cette année : «C’était une nécessité absolue de pouvoir se réunir aujourd’hui plus que jamais».

22:03 - Liane Foly retenue sur un tournage Il n’est pas rare de profiter de la bonne humeur de Liane Foly sur la scène des concerts des Enfoirés. Cependant, cette année, la chanteuse et comédienne n’a pas pu se rendre à Lyon pour prêter main forte à ses camarades. Et pour cause, elle était retenue sur un tournage qui l’a empêchée de se libérer pour les Restos du Cœur.

21:58 - Pourquoi les Enfoirés ne se tiennent-ils pas à 2m les uns des autres ? C'est une question que l'on peut se poser étant donné le contexte dans lequel on regarde le concert des Enfoirés : pourquoi la distanciation physique réglementaire n'est-elle pas respectée entre les membres de la troupe ? Sachez que, pour intégrer la troupe cette année, il fallait fournir un test négatif au covid-19 et se placer ensuite dans une bulle sanitaire. C'est à dire qu'une fois arrivés en coulisses, les Enfoirés devaient être confinés hormis leurs passages en coulisses et sur scène. Cela explique donc que les Enfoirés apparaissent sans masque et s'approchent à moins de deux mètres les uns des autres.