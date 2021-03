"Les Enfoirés : replay, DVD, dons… Comment aider les Restos du Cœur ?"

LES ENFOIRES 2021. Au lendemain de la diffusion du concert des Enfoirés, comment faire pour soutenir les Restos du Cœur lors de ce week-end de collecte nationale qui s'annonce crucial pour l'association ?

12:46 - Pourquoi l’édition 2021 est capitale pour les Restos du Coeur FIN DU DIRECT - «Les Enfoirés : A côté de vous», c’est le titre du concert, est une édition tout à fait particulière puisqu’elle a été tournée sans public et donc sans les revenus de la billetterie, habituellement élevés. Les Restos du Cœur doivent donc se passer de ces revenus supplémentaires – soit environ 4 millions d’euros - qui vont leur manquer pour cette année 2021. Cela fait donc de l’édition 2021 du concert des Enfoirés un moment particulièrement important dans la sensibilisation du public qui, cette année plus encore que les autres, est appelé à faire des dons pour aider l’association. 12:01 - Comment soutenir les Restos : le bénévolat Les Restos du Cœur fonctionnent également grâce à l’aide de milliers de bénévoles qui, chaque année, donnent de leur temps pour aider l’association. C’est une des nombreuses manières d’aider l’association à fonctionner. Si vous souhaitez devenir bénévole pour les Restos du Cœur, vous pouvez proposer vos services sur le site web de l’association. 11:17 - Comment soutenir les Restos : le week-end de collecte Du vendredi 5 au dimanche 7 mars, les Restos du Cœur organise une grande collecte nationale pour permettre à tous de donner des denrées alimentaires à l’association. Il n’est pas rare de retrouver des bénévoles non loin des caisses de divers supermarchés qui vous propose de donner des conserves, denrées non périssables ou encore produits d’hygiène pour la collecte de l’association. Sur leur site web, les Restos du Cœur rappelle que cette initiative permet «aux personnes accueillies de bénéficier de repas encore plus diversifiés et équilibrés.» 10:32 - Comment soutenir les Restos : les CD et DVD Chaque année, la diffusion du concert des Enfoirés lance la vente, le lendemain, des CD et DVD du concert. Chaque CD et chaque DVD vendu permet à l’association de livrer 17 repas à ceux qui en ont besoin. Pour cette édition 2021, alors que les concerts n’ont pas pu se faire en public et que la billetterie n’a pas pu ajouter aux revenus de l’association, ces ventes sont particulièrement importantes pour les Restos du Cœur. 09:42 - Comment soutenir les Restos : faire un don La diffusion du concert des Enfoirés met en lumière l’action des Restos du Cœur que la troupe appelle à soutenir avec des messages d’appel au soutien. Comment faire pour soutenir l’association ? Vous pouvez faire un don sur le site internet des Restos du Cœur. Un don ponctuel ou même un don mensuel et ce via diverses options de paiement (carte bancaire, Paypal, chèque ou même pass restaurant Sodexo). 08:58 - Un replay est-il prévu sur TF1 ? C'est une question que bon nombre de fans des Enfoirés se posent chaque année : est-il possible de regarder le concert des Enfoirés en replay ? La réponse est non. L'objectif du concert des Enfoirés est de récolter de l'argent au profit des Restos du Coeur. Pour cela, la troupe appelle les téléspectateurs à acheter le CD et/ou les DVD du concert des Enfoirés. Pour rappel, chaque CD et chaque double-DVD vendu permet à l'association de distribuer 17 repas aux plus démunis. Afin de ne pas court-circuiter les ventes, cruciales, de ces CD et DVD, TF1 ne met pas de replay à disposition pour le concert des Enfoirés et ce chaque année.

Pour ce 32ème spectacle des Enfoirés, nommé "A côté de vous", 40 artistes partageront la scène sur nos écrans au mois de mars. La troupe des Enfoirés 2021 se compose donc de : Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kad Merad, Christophe Willem, Claire Keim, Lorie, Michèle Laroque, Zazie, Mickaël Youn et Michael Jones, Isabelle Nanty, Marie-Agnès Gillot, Ary Abittan, La bande à Fifi (Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arutti), Florent Pagny, Christophe Maé, Black M, Alice Pol, Zaz, Amir, Sébastien Chabal, Vitaa, Inès Reg, Slimane, Soprano, Claudio Capéo, Nicolas Canteloup, Marius Colucci, Vianney, Kev Adams, Carla Bruni, Rébecca et Alice Taglioni.

Depuis le lundi 11 janvier 2021, le nouvel hymne des Enfoirés, "Maintenant", est disponible à l'achat et en streaming sur toutes les plateformes musicales légales. Écrite par Slimane et composée par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah, elle est interprétée par plusieurs membres de la troupe des Enfoirés. Ainsi nous retrouvons les voix de Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Slimane ainsi que Vitaa. Le clip de la chanson des Enfoirés est habituellement composé des différents artistes de la troupe, mais pour cette année pas comme les autres, les Enfoirés ont d'abord opté pour une une vidéo mettant en avant des images des Restos du Cœur, avec l'audio accompagné de sous-titres.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.