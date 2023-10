"La belle étincelle" sur M6 : ce restaurant inclusif existe bel et bien, et vous pouvez y manger

Le téléfilm "La belle étincelle" est diffusé sur M6 ce jeudi 5 octobre. Il revient sur l'histoire vraie d'un bistrot parisien qui existe bel et bien.

Régulièrement, les fictions au programme TV sont inspirées d'histoires vraies et de faits réels. C'est de nouveau le cas avec "La belle étincelle", diffusé ce jeudi 5 octobre à 21h10 sur M6.

Ce téléfilm signé Hervé Mimran suit un chef de cuisine dans un palace incarné par Bernard Campan, dont la vie change lorsqu'il croise la route d'une entrepreneuse jouée par Mélanie Doutey, qui veut ouvrir un restaurant inclusif qui emploi des jeunes atteints de troubles cognitifs.

"La belle étincelle" est un véritable bistrot parisien situé dans le 15e arrondissement de la capitale. Comme on peut le voir dans la fiction de M6, huit personnes âgés de 18 à 31 ans, porteurs de handicap mental ou cognitif ont été embauchés dans l'établissement grâce à l'initiative de l'association Tremplin extraordinaire.

On peut d'ailleurs en apercevoir certains dans le téléfilm et il est donc tout à fait possible d'aller manger dans le restaurant qui donne son titre à la fiction de la sixième chaîne.

Des formules entre 26 et 37 euros

La belle étincelle", située au 59 boulevard Pasteur à Paris, propose des formules dont les prix varient entre 26 (formule déjeuner la moins cher) et 37 euros. Il est possible de réserver une table sur le site du restaurant.

"La belle étincelle" est diffusée au programme TV ce jeudi 5 octobre 2023, à 21h10 sur M6. Bernard Campan, Mélanie Doutey mais aussi Dylan Krief font partie du casting. Il sera également possible de revoir cette fiction en replay sur le site de streaming 6play.fr.