Danse avec les stars : un danseur viré, un candidat conspué, des problèmes de couple... Ça commence déjà mal !

La nouvelle saison de "Danse avec les stars" débute bientôt sur TF1, mais les polémiques et les controverses s'accumulent déjà...

Le lancement de la nouvelle saison de Danse avec les stars a été programmée ce vendredi 7 février, sur TF1. Au casting, des vedettes de la première chaîne et d'ailleurs, comme Claude Dartois, Sophie Davant, Eve Gilles, Jungeli, Franck Leboeuf, Florent Manaudou, Mayane, Nelson Monfort, Adil Rami, Charlotte de Turckheim, Lénie Vacher ou Julie Zenatti. Et malgré cette brochette de stars, la 14e saison semble d'ores et déjà poursuivie par ses vieux démons. Alors que les premiers pas de danse n'ont pas encore résonné sur le mythique parquet de DALS, les controverses et polémiques couvent, après l'énorme affaire qui avait opposé Inès Reg et Natasha St-Pier l'année passée.

Première préoccupation de la production comme des fans de Danse avec les stars : Anthony Colette, l'un des danseurs emblématiques du programme depuis 2017, a annoncé par surprise qu'il ne serait pas de la partie. Vainqueur l'année dernière avec Natasha St-Pier, il ne cesse depuis de s'épancher dans les médias et les réseaux sociaux, incrédule et défaitiste face à cette éviction qu'il n'a manifestement pas choisie. Dernier parasitage en date, ce 28 janvier, Anthony Colette a indiqué à ses fans lors d'un live sur Twitch "la raison principale" qui lui a été donnée par la production pour cette mise à l'écart : aucune star du casting ne lui "correspondait". "Je ne sais rien de plus […]. J'accepte, je vais pas pleurer, c'est comme ça […]. L'émission va bien tourner, c'est pas comme si ça dépendait de moi", a-t-il poursuivi.

Anthony Colette a aussi annoncé qu'il arrêtait complètement la danse pour se consacrer à l'écriture et à la comédie. Dégoûté, il serait en réalité victime, selon certaines sources internes, du violent clash qui a opposé sa dernière partenaire à Inès Reg la saison passée. Un conflit qui a décidemment laissé des traces...

Un clash qui laisse des traces et un casting fébrile pour DALS 2025

Christophe Licata, partenaire d'Inès Reg l'année dernière, est lui aussi revenu sur cette affaire qui avait empoisonné la précédente édition de Danse avec les stars autant qu'elle avait boosté les audiences. Dans un livre paru il y a peu "Révélation(s), 13 saisons, et après ?" (Ed. Leduc), le danseur a dévoilé avoir été victime de menaces et même agressé physiquement pour cette histoire. Il raconte avoir vécu "l'enfer" suite à ce clash qui avait pris une ampleur démesurée. Des révélations qui embourbent encore et toujours le programme dans les relents de cette 13e saison porte malheur.

Et ce ne sont pas les seules tensions qui entourent le retour de DALS. Lorsque l'ancien champion du monde Adil Rami a été annoncé parmi les candidats mi décembre, le choix de TF1 avait aussi provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le footballeur retraité, peu habitué à la discrétion, avait quelques jours plus tôt posté des messages controversés concernant Elsa Bois, elle-même danseuse de Danse avec les stars. Au milieu d'une campagne de cyberharcèlement accusant la jeune femme de trahir et de tromper son compagnon, l'influenceur Michou, Adil Rami en avait rajouté, estimant qu'à la place de Michou, "[il] ne laisse[rait] pas passer ça"...

Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Plus récemment, Florent Manaudou, autre athlète en lice dans Danse avec les stars, s'est publiquement inquiété de l'impact de l'émission sur son jeune couple avec Lola, sa nouvelle compagne. L'éloignement forcé lié aux entraînements et sa nouvelle vie à Paris font peur au nageur, qui a redouté dans Télé Loisirs fragiliser sa relation amoureuse.

Malgré un casting 5 étoiles, cette édition de DALS 2025 démarre donc dans un climat pesant, loin de l'insouciance et de la bonne humeur habituellement de mise. Reste à espérer que le spectacle reprendra vite ses droits une fois les projecteurs allumés.