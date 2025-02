DALS 2025 : ciblés par une armée déchaînée, Florent Manaudou et Elsa Bois pourraient se faire voler la victoire

Danse avec les stars est visé par la rumeur, les théories du complot et des attaques assimilables à du harcèlement. Avec le couple Florent Manaudou - Elsa Bois en cible principale...

C'est l'histoire de deux actus qui se télescopent dans le petit monde du divertissement et qui tournent au drama. Après trois années de relation très médiatisée, le couple star formé par le youtubeur Michou et la danseuse Elsa Bois a annoncé sa séparation ce lundi 17 février. Quelques jours plus tôt, Elsa faisait ses débuts dans la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1, sur un plateau et dans des salles de répétitions où s'était nouée son histoire d'amour avec le célèbre influenceur... Cette année, elle forme un duo très attendu et déjà favori avec le nageur Florent Manaudou.

Mais depuis l'annonce de sa rupture, les réseaux sociaux s'enflamment. Elsa Bois est devenue la cible des rumeurs et d'attaques de la part de certains fans de Michou, persuadés sans preuve qu'elle le trompait depuis déjà des mois. Evidemment, le champion olympique devient lui aussi la cible des commentaires souvent haineux, soupçonné d'entretenir une histoire secrète avec sa danseuse.

Cette semaine, les messages estampillés #DALS se sont démultipliés sur X, Facebook ou Instagram, entre théories du complot et attaques, assimilables parfois à du cyberharcèlement. "J'espère que Closer va sortir les vrais infos de ce qui ce passe entre Elsa Bois et Florent Manaudou", pouvait-on lire en fin de semaine, au milieu de messages trouvant "louche" cette succession d'événements, ou assurant que Michou avait quitté la France car il n'e se sentait "pas bien".

Des fans avec un pouvoir de nuisance important

Quelques internautes ont aussi tenté de défendre le duo en lice dans Danse avec les stars : "La violence des commentaires que reçoivent Elsa et Florent Manaudou. Je suis tellement outrée, force à eux les pauvres", a-t-on pu trouver également. "Faut vraiment être taré pour dire qu'Elsa trompe Michou car elle a regardé Manaudou 5 sec et refait la chorée de Dirty Dancing", avance un abonné. "Franchement qu'Elsa Bois porte plainte contre tous les fans de Michou qui l'insultent h24", suggère même une autre. Michou lui même a appelé publiquement à cesser "d'inventer des rumeurs".

Reste que la presse people s'est saisie elle aussi du moindre détail, s'est gaussée du moindre "moment intime" en répétition, ou de la moindre déclaration "touchante" pour alimenter le rouleau compresseur. Et les conséquences pourraient aller au-delà du simple bad buzz. Avec ses 10 millions d'abonnés sur Youtube et ses centaines de milliers de fans sur les autres plateformes, Michou dispose bien malgré lui d'une armée qui, si elle est mal intentionnée, pourrait bien se mobiliser pour boycotter Elsa Bois et Florent Manaudou dans les votes du public.

Le parasitage pourrait d'ailleurs vite se ressentir lors des éliminations de Danse avec les stars qui débutent chaque vendredi. Un nouveau contexte pesant pour le télécrochet, déjà traumatisé par le clash Inès Reg-Natasha St-Pier l'année passée. TF1 a déjà désactivé les commentaires sous certaines vidéos du couple sur YouTube.