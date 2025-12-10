"La Miss représentait la perle"... Déçue par les critiques, la créatrice du costume d'huître de Miss Aquitaine s'explique

Miss Aquitaine ne gardera pas un excellent souvenir de Miss France 2026. Destituée après l'affaire des insultes, elle a aussi porté un costume d'huître très critiqué. La créatrice s'en est expliqué et a fait part de son désarroi.

L'élection de Miss France 2026 aura donc été pour le moins mouvementée. Entre la polémique des propos insultants tenus par deux Miss régionales envers leurs concurrentes et les costumes folkloriques parfois discutables, cette édition ne manquera pas de faire parler d'elle pendant encore un bon moment. Miss Aquitaine Aïnhoa Lahitete en sait quelque chose. Celle qui a été destituée de son titre avec Miss Provence Julie Zitouni pour avoir qualifié les autres Miss de "grosses p*tes" en coulisses, avait aussi défrayé la chronique le soir même du show, avec son costume régional en forme d'huître géante, unanimement moqué sur les réseaux sociaux.

Face au déferlement de critiques, la créatrice du costume Océane Lamare, 25 ans et diplômée d'un CAP couture, a tenu à s'expliquer. La jeune couturière raconte que Miss France était un rêve pour elle et confie avoir d'abord ressenti de la joie en voyant son nom s'afficher à l'écran lors de la soirée du 6 décembre. Mais très vite, les commentaires acerbes ont commencé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. "Il y a eu d'abord des remarques drôles, raconte la jeune femme à France 3 Nouvelle-Aquitaine. Mais très vite, ce sont des commentaires méchants qui ont commencé à arriver".

© SIPA (publiée le 10/12/2025)

"Depuis trois jours, je n'ai plus que ça, ça ne s'arrête pas", continue la créatrice, meurtrie. Il faut dire que les internautes n'ont pas été tendres avec "L'impératrice du Bassin", le nom donné au costume. "Il n'y a pas que les huîtres en Aquitaine, dommage que la robe ne soit pas aussi sophistiquée que la demoiselle", "L'année prochaine, on sera en chocolatine", "Ridicule", peut-on lire parmi les centaines de messages publiés depuis samedi soir. Certaines marques comme Lidl en ont même profité pour surfer sur la tendance en lançant sa saison des huîtres avec une vidéo de l'ex-Miss Aquitaine dans son costume.

"À chaque fois que je regardais mon téléphone, c'était une trentaine de commentaires en plus", explique Océane Lamare, toujours à France 3. "Les gens se sont dit peut-être que c'était les portes ouvertes à la méchanceté." Si elle assure avoir les "reins solides", la créatrice regrette les répercussions sur ses proches : "Ça les touche, forcément".

Océane Lamare avait pourtant soumis trois propositions au comité Miss France : la Dune du Pilat, un cannelé de Bordeaux et la fameuse huître du bassin d'Arcachon, qui a été retenue à sa grande surprise. "J'aurais plutôt choisi la Dune du Pilat", reconnaît-elle. Pendant près d'un mois et demi, la jeune femme a travaillé d'arrache-pied sur ce costume qui lui a coûté environ 500 euros. "Ce n'était pas une huître pour une huître. La Miss représentait la perle", se défend-elle aujourd'hui, ajoutant avoir voulu faire "quelque chose de très spectaculaire".

Pari réussi, même si ce n'est pas vraiment de la manière dont elle l'espérait. Car ce costume d'huître restera sans doute comme le symbole de cette édition chaotique pour Miss Aquitaine... "Ce qui me tenait à cœur, c'était de représenter le bassin d'Arcachon, un territoire magnifique qui représente bien la Nouvelle-Aquitaine", regrette aujourd'hui la créatrice, toujours sur France 3. Et de conclure au sujet des critiques : "Je suis bien entourée. J'ai la tête sur les épaules. Mais quelqu'un de plus fragile pourrait être détruit".