Miss Univers 2025 : comment la gagnante Fatima Bosch a ridiculisé Eve Gilles et les autres candidates

La gagnante du 74e concours Miss Univers est passée par l'esclandre pour finalement s'imposer...

Alors que Miss France sera désignée le 6 décembre prochain à Amiens, la plus belle femme du monde (ou plutôt de l'univers !) a été désignée dans la nuit du 20 au 21 novembre, à Bangkok, en Thaïlande cette année. 127 candidates sont venues du monde entier défiler devant des millions de téléspectateurs pour tenter de succéder à Victoria Kjær Theilvig, Miss Univers 2024.

Et le titre de Miss Univers a été décerné à la Mexicaine Fatima Bosch, celle qui fut au cœur d'une polémique avec un animateur du concours au début du mois. Le 4 novembre dernier, seulement deux jours après l'arrivée des candidates en Thaïlande pour leur voyage de préparation, Nawat Itsaragrisil, membre du comité d'organisation thaïlandais, s'était en effet emporté contre la candidate. Accusant Fatima Bosch de ne pas s'être présentée à un défilé promotionnel, il l'avait publiquement humiliée devant les autres concurrentes médusées, la traitant d'"idiote" et de "débile".

En signe de protestation, plusieurs candidates, dont Miss USA et Miss Univers 2023 et 2024, avaient quitté la salle, dénonçant le manque de respect et la violence des propos. Devant le tollé provoqué, le comité Miss Univers avait dû prendre des sanctions, interdisant à Nawat Itsaragrisil d'assister aux événements. Dans une scène surréaliste, ce dernier était apparu en larmes devant les journalistes, s'excusant platement et reconnaissant avoir agi sous le coup de l'émotion.

Après un tel tollé, la gagnante était finalement évidente : la victoire ne pouvait sans doute plus échapper à Miss Mexique, qui a réussi, volontairement ou non, à soulever une vague de sympathie mondiale à son égard. Sa rébellion aura aussi provoqué l'intrusion d'une forme de sororité dans le concours de beauté, où des centaines de Miss, comme en contraste, se sont contentées de faire bonne figure avec une plastique parfaite et un discours aussi lisse que transparent.

Même la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum aura salué la candidate de son pays, comme un "exemple de la façon dont nous, les femmes, devrions prendre la parole" face aux agressions. Après le couronnement de Miss Mexique, "l'agresseur" en l'occurrence a publié une déclaration d'une seule ligne en thaï sur ses comptes de médias sociaux, estimant avoir "un milliard de mots qui ne peuvent pas être dits". Il a également déclaré aux journalistes : "Sur le résultat, nous laissons le soin aux téléspectateurs d'en juger… chacun peut se faire sa propre opinion".

Bien d'autres se sont aussi demandés si les organisateurs n'avaient pas donné la couronne à Fatima Bosch pour compenser le scandale. Le musicien franco-libanais Omar Harfouch, qui avait annoncé sa démission du jury la semaine précédent le concours, accusant un "jury improvisé" d'avoir présélectionné les finalistes dans le plus grand secret, a estimé que Miss Mexique était "une fausse gagnante".

Omar Harfouch a notamment accusée le propriétaire mexicain du concours, Raul Rocha, d'avoir "fait du business" avec le père de Fatima Bosch. "Raul Rocha et son fils m'ont exhorté, il y a une semaine, à Dubaï, à voter pour Fatima Bosh parce qu'ils ont besoin d'elle pour gagner 'parce que ce sera bon pour nos affaires' m'ont-ils dit !", a-t-il affirmé.

"Ce soir, une étoile est née. Sa grâce, sa force et son esprit rayonnant ont conquis le cœur du monde entier, et nous sommes comblés de l'accueillir comme notre nouvelle reine. L'univers brille d'un éclat nouveau grâce à elle", a sobrement commenté le comité Miss Univers pour sa part après le sacre.

Miss Univers a couronné Miss Thaïlande première dauphine, devant Miss Venezuela, Miss Philippines et Miss Côte d'Ivoire. De son côté, Miss France 2024, Eve Gilles, s'est hissée dans le top 30 de l'élection, mais n'a même pas intégré le top 12. Un classement plus que mauvais pour la Française, qui faisait pourtant partie des favorites. Petite consolation tout de même : il y avait tout de même une Française qualifiée parmi les 12 demi-finalistes : Ophely Mézino, qui représentait la Guadeloupe. Celle-ci n'a pas en revanche intégré le Top-3 final.