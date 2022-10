Ici tout commence du 26 octobre 2022 : le chantage de Laetitia (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence mercredi 25 octobre 2022, Laetitia fait du chantage à Thomas pour qu'il ne rejoigne pas l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence du 26 octobre 2022, Théo révèle à Billie et Samia que Vic a drogué Hortense et Landiras à leur insu, mais refuse de la dénoncer à son père. Cependant, l'affaire met à mal le Cercle, puisqu'Ambre et Enzo décident de partir et que Billie raye Vic de sa vie. De son côté, Charlène est persuadée que Vic est responsable, mais Emmanuel refuse d'enquêter davantage. Il donne ensuite un défi à son fils : réaliser un menu d'Halloween exceptionnel d'ici la fin de la semaine. S'il réussit, il reprendra la tête du Double A. En parallèle, alors qu'Hortense essaie de convaincre Vic d'avouer sa responsabilité, sa soeur contre-attaque en appuyant sur tous les points sensibles d'Hortense, notamment sa boulimie. Les deux sœurs se battent dans le dortoir avant d'être séparées par Medhi. Cela attire la sympathie de Théo qui l'embrasse à la fin de journée sur la plage.

En parallèle, Antoine essaie de convaincre Rose de ne pas embaucher Thomas Lacroix, sans succès. Dans ITC, au programme TV de TF1 mercredi. Laetitia surprend la conversation et découvre que la directrice du master n'a pas pris en compte sa demande. La mère de Kelly se plaint de la situation à Gaëtan et Joachim et leur avoue qu'elle est prête à tout pour que Thomas refuse le poste. Laetitia décide alors de confronter directement son ex lors de sa venue de l'Institut et lui ordonne de ne pas rejoindre le corps enseignant. Sinon, elle révèle la vérité à sa fille et son ex-femme. Mais Thomas veut reprendre contact avec Kelly et signe tout de même le contrat de l'Institut.

Enfin, Ethan propose un rendez-vous à Samia, mais la jeune femme refuse, préférant améliorer la recette qu'elle estime avoir raté. Dans Ici tout commence mercredi 26 octobre, Olivia lui conseille de prendre du recul et de prendre le temps de se détendre. Samia décide de suivre ses conseils et propose une balade sur la plage à Ethan. Ils se retrouvent à jouer au volley contre un autre couple, avant de confier à Ethan qu'elle n'a pas toujours été aussi sérieuse dans son enfance. Elle lui avoue que le restaurant de ses parents a fait faillite, qu'ils ont fini par divorcer, et que son père est reparti vivre au Maroc, abandonnant femme et enfants.