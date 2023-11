En 24h seulement, cette série addictive basée sur une histoire vraie devient le programme le plus vu sur Netflix

Les abonnés de Netflix se sont rués en masse pour découvrir cette série qui revient sur un scandale financier et politique. Ce programme est devenu le plus vu de la plateforme en France une journée après sa sortie.

Les séries documentaires sont particulièrement populaires sur Netflix, qui s'est surtout spécialisé dans le "true crime", les histoires vraies de faits divers particulièrement marquants. Ce n'est donc pas étonnant qu'une série revenant sur un scandale français arrive en tête des programmes les plus vus en Hexagone, en moins de 24 heures.

L'affaire Bettencourt : scandale chez la femme la plus riche du monde est une enquête de moins de trois heures qui retrace les affaires dans laquelle la milliardaire française, héritière du fondateur de l'Oréal, a pu tremper. Plus de seize ans après que l'affaire a éclaté, cette mini-série en trois épisodes de Baptiste Etchegaray et Maxime Bonnet décortique comment le conflit familial qui a opposé "la femme la plus riche du monde" (sa fortune s'élevait à plus de 30 milliards d'euros) à sa fille, Françoise Bettencourt Meyers, est devenu un véritable scandale d'Etat.

Au menu de cette affaire dantesque : des accusations de fraude fiscale, le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy ou encore des enregistrements clandestins. "Ce scandale ne connaît aucun équivalent dans l'histoire française récente", résume le journaliste de Médiapart Fabrice Arfi. C'est dire que l'affaire Bettencourt a eu un véritable impact sur le plan médiatique, politique et sociétal.

Une durée réduite

Déchirements familiaux, évasion fiscale, hautes sphères du pouvoir, tous les ingrédients de cette affaire hors du commun sont donc réunis pour rendre cette série documentaire de Netflix addictive. Les réalisateurs de L'affaire Bettencourt : scandale chez la femme la plus riche du monde se sont servis d'images d'archives pour analyser cette affaire, mais également de témoignages de témoins, comme des journalistes ou encore, de manière plus surprenante, Arielle Domsbale.

En moins de trois heures, on plonge dans ce scandale qui mêle argent et politique comme si on était devant un thriller ou une série d'enquête. La mini-série documentaire a naturellement pris la première place du podium des séries les plus vues sur Netflix en France dès le lendemain de sa sortie, le 8 novembre, supplantant les derniers succès du moment comme Lupin, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, Le tailleur ou encore Bodies.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne manquent pas de réagir à ce nouveau programme : "Très bon documentaire Netflix sur l'affaire Bettencourt", écrit un utilisateur de X. Un autre le qualifie de "pépite" : "super bien faite, j'ai trop aimé".

L'affaire Bettencourt : scandale chez la femme la plus riche du monde est disponible en streaming sur Netflix.