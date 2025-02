Zaz : tout va bien avec Patricia Kaas dans The Voice, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi !

La nouvelle saison de "The Voice" débarque ce samedi sur TF1 avec son lot de nouveautés. Du côté des coachs, Zaz et Patricia Kaas, les deux nouvelles figures du programme, ont fait l'objet de rumeurs...

Préparez les mouchoirs (et les boules Quies®) ! The Voice débarque ce samedi sur TF1 avec ses coachs à l'oreille fine, ses candidats à la voix très (trop ?) puissante et son lot de nouveautés. Aux côtés de Vianney et de Florent Pagny, qui fait son retour après son combat contre le cancer, deux nouvelles recrues font leur arrivée dans les célèbres fauteuils rouges : les chanteuses Zaz et Patricia Kaas.

Et avant même le premier prime de The Voice, certains s'en sont donné à coeur joie sur les deux petites nouvelles. Des rumeurs persistantes ont rapporté des tensions entre les deux artistes féminines sur le plateau de l'émission. Certains médias people avançaient même que l'ambiance était électrique entre Zaz et Patricia Kaas lors des enregistrements des auditions. En cause notamment, des rivalités sur les candidats à recruter lors de la première étape du concours de chant.

Le magazine Public s'est même amusé à rapporter une pseudo confusion de Patricia Kaas au sujet de Zaz. "Si elle avait su que c'était Zaz cette année et non Zazie, elle aurait refusé de participer. Tout le monde pense qu'elle a mal compris et a cru que c'était Zazie qui rempilait", aurait expliqué un membre de la production au magazine. Un gag peut être...

"Patricia est quelqu'un de très..." Zaz monte au créneau

Face à ces bruits de couloir, la production est en tout cas montée au créneau pour rétablir la vérité il y a déjà quelques jours. Contactée par Télé-Loisirs, la société de production ITV Studios a assuré que les tournages s'étaient déroulés "dans une ambiance de respect mutuel et de complicité". Saluant l'investissement et l'authenticité des deux nouvelles coachs pour leurs débuts, la production a affirmé que Zaz et Patricia Kaas "s'entendent très bien" et s'est dit "fière de ce quatuor complémentaire".

Pour définitivement écarter les soupçons de brouille ou de clash, les deux chanteuses étaient même invitées mercredi soir sur le plateau de Quotidien sur TMC (chaîne du groupe TF1). Les deux chanteuses ont démenti elles-mêmes ces rumeurs infondées : "Contrairement à ce qu'une certaine presse a pu dire, avec Patricia, on s'est très bien entendues", a souligné Zaz, ajoutant que sa consœur et elle se ressemblaient beaucoup dans leur authenticité.

Et Zaz de donner un indice sur ce qui a provoqué la rumeur : "C'est juste que je l'ai bloquée sur un talent. Patricia est quelqu'un de très intense, d'exigeant, d'émotif. Elle marche à l'affect, elle est authentique, on se ressemble beaucoup là-dessus", a-t-elle expliqué.

"Non, ce n'est pas vrai", Zaz dément ce point commun avec Patricia Kaas

Circulez, il n'y a rien à voir donc. Mais attention : il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi ! Zaz a notamment tenu à démentir une autre fake news sur le plateau de Quotidien, un soi-disant "point commun" qu'elle aurait avec son aînée Patricia Kaas. L'interprète de "Je veux" a en effet profité de son passage pour épingler cette fausse information qui circule à son sujet sur Wikipédia. Alors que Yann Barthès avançait qu'elle avait, comme Patricia Kaas, été découverte dans un cabaret à Tours, Zaz l'a repris : "Non, ce n'est pas vrai, c'est marqué sur Wikipédia, mais je n'arrive pas à l'enlever".

Le Figaro TV a retrouvé le passage de l'encyclopédie en ligne, qui a depuis été retiré. Il était écrit que "c'est dans la rue Auguste-Chevallier que Zaz se fait connaître et remarquer, au cabaret Chez Nello". Une information qui s'avère donc erronée. Et Zaz de regretter qu'il y ait "des trucs qu'on ne peut pas virer sur Wikipédia parce que ça revient". Voilà aussi qui démontre qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on raconte sur Internet.