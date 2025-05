"On a un truc…" Cyril Féraud (La Carte aux trésors) s'est confié sur sa relation particulière avec Laurent Luyat

Cyril Féraud et Laurent Luyat, les deux stars de France Télévisions, ont une relation unique qui va bien au-delà des plateaux de télévision.

Ce vendredi soir, les téléspectateurs de France 3 ont de nouveau rendez-vous avec Cyril Féraud, pour la nouvelle saison très attendue de La Carte aux trésors. Le premier épisode de cette saison 2025 va emmener les candidats à Quiberon et dans ses alentours, dans ce coin si particulier du Morbihan, avec ses menhirs et ses dolmens, ses maisons d'ostréiculteurs et sa superbe côte sauvage.

A 40 ans, l'animateur vedette, qui a pris la suite du regretté Sylvain Augier, enchaîne les succès depuis ses débuts dans le service public, en 2004 d'abord sur France 3 puis sur France 2, où il présente notamment le jeu à succès 100% logique. Avec son image impeccable (voire lisse) et son enthousiasme communicatif, il s'est imposé comme l'un des visages incontournables de France TV.

Mais derrière l'image de l'animateur infatigable, au sourire de golden boy et au perfectionnisme loué dans le métier, peu de choses filtrent sur le personnage. Tout juste sait-on que Cyril Féraud est originaire de Digne-les-Bains, a débuté à Télé Poche et a sa propre société de production audiovisuelle CyrilProd. On a aussi appris en juillet dernier la naissance de son fils Tim, qu'il n'hésite pas à emmener sur les tournages pour réussir à passer du temps avec lui.

Début avril, une facette de cet homme très secret a aussi été décortiquée dans l'émission Quelle époque !, de Léa Salamé. Et elle concerne sa relation avec un autre visage connu de France Télévisions : Laurent Luyat, le présentateur des grands rendez-vous sportifs de France 2. Une proximité aussi méconnue qu'exceptionnelle s'est nouée entre les deux hommes et les a même conduits à habiter dans le même immeuble, à Issy-les-Moulineaux.

"C'est mon frère, c'est le parrain de mon fils, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance dans tout mon entourage, il connaît toute ma vie, je connais tout de la sienne. On a vécu des bons moment et des drames familiaux, il a toujours été là pour moi. Il sait que je serai toujours là pour lui", a souligné Cyril Féraud aux côtés de Laurent Luyat au moment de leur passage dans l'émission le 8 mars, dans une séquence pleine d'émotion.

"On a un truc... familial. Quand je dis que c'est mon frère, c'est parce que ma mère le considère aussi presque comme son deuxième fils", a poursuivi l'animateur. "C'est vrai que c'est très rare une amitié aussi forte, familiale, vraiment", a confirmé son ami. Poussés par des confidences parfois ambiguës de Léa Salamé, les deux animateurs ont tout de même tenu à préciser qu'il ne vivaient pas au même étage et étaient avant tout de grands amis.

La proximité géographique permet par exemple à Laurent Luyat d'être très présent pour son filleul Tim. Côté anecdotes, elle permet aussi à l'animateur de Stade 2 de rendre de petits services du quotidien à son ami : "Il réceptionne mes colis quand je suis en tournage", s'était aussi amusé Cyril Féraud en décembre dernier, dans une autre émission.