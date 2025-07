Personnage adoré de la série Hélène et les garçons, Sébastien Roch, alias "Cri-Cri d'amour", a complètement changé de voie

Il a joué le rôle de Christian, dit "Cri-Cri d'amour", dans la sitcom à succès "Hélène et les garçons". Plus de 30 ans après, Sébastien Roch a opéré un virage à 180 degrés.

Hélène et les garçons, diffusée de 1992 à 1994 sur TF1, a battu des records d'audience avec un marathon de 280 épisodes vus chaque soir par 9 à 10 millions de téléspectateurs. Aux côtés d'Hélène Rollès (Hélène donc) et Patrick Puydebat (Nicolas), incarnant le couple central, personne n'a oublié la prestation du jeune Sébastien Roch. Un comédien alors sorti de nulle part qui y a acquis une immense notoriété, en étant présent au total dans 171 épisodes sous les traits de Christian, rockeur fougueux et romantique, souvent rebaptisé "Cri-Cri d'amour".

Celui qui était le batteur du groupe des garçons dans la série, mais aussi le petit ami de l'Américaine Johanna, a marqué les esprits grâce à un personnage un peu moins lisse que les autres, sans doute plus torturé, résolument rebelle, un peu bad-boy sur les bords et même (attention les yeux) drogué dans quelques épisodes. La popularité de "Cri-Cri d'amour" sera telle que Sébastien Roch tentera de sortir un album dès 1992, intitulé "Silences", avec un tube, "Au bar de Jess", qui se classera 17e au Top 50, sans confirmer ensuite. En 2007, il tente l'album "Puce de luxe", plus audacieux, avec dans les deux ans qui suivent une grande tournée en France, mais aussi jusqu'en Russie.

Décidant de quitter Hélène et les garçons en plein succès (il ne reviendra qu'en en 2004 dans Les Vacances de l'amour), Sébastien Roch va ensuite vivre des moments plus difficiles avec quelques échecs et un retour douloureux à l'anonymat. Mais il va croire dur comme fer à son avenir d'artiste avec d'autres apparitions à la télévision, mais aussi au théâtre et au cinéma.

Sébastien Roch a un temps continué à faire le rockeur, avant de changer de style. © Abaca Press

Surtout, l'enfant de l'Aveyron a choisi de se reconvertir résolument dans la musique. Et il va prendre un chemin très différent des précédents. Passionné de musique électronique, il va se tourner vers les machines au tournant des années 2010. Il a notamment créé un label, Egoist Record, ainsi que le BPM Contest, un tremplin musical destiné à révéler de jeunes talents de la scène électro.

Installé depuis 4 ans en Provence, Sébastien Roch y a lancé le festival "Dansons sur la Sorgue" dédié à l'électro, comme l'a rappelé récemment Centre presse. "Je vis là maintenant, j'ai envie de partager ma passion", explique le quinquagénaire. "Je suis génération techno. C'est la transe qui m'a passionné et qui m'a fait danser aux rave parties... C'était notre Woodstock à nous !"

En parallèle, le comédien, natif de Toulouse, participe aux soirées et autres concerts revival de Dorothée ou d'Hélène Rollès pour interpréter "Au bar de Jess", mais aussi, parfois, jouer les DJs. Il continue aussi d'incarner de temps en temps son personnage de "Cri-Cri d'amour" dans les suites d'Hélène et les garçons. Un personnage qui lui "colle à la peau" et qu'il assume totalement : "Je sais ce que je lui dois. Il a nourri ma carte de visite".

Côté vie privée, le joyeux dragueur d'Hélène et les garçons est rangé. Il est père de deux enfants : Roberto, 19 ans, qu'il considère comme son "double", et Liv, 8 ans, née de son amour avec sa compagne Florence. "Mes enfants, ma famille, c'est ma boussole", confiait-il avec tendresse il y a quelques années à Gala.