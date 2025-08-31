Florent Pagny : un cancer oublié ? Les dernières nouvelles sur son état de santé

Cela fait plus de trois ans que la nouvelle du cancer de Florent Pagny a été révélée au grand jour. Si tout portait à croire que le chanteur était en rémission, il semblerait que tout ne soit pas si simple pour le chanteur.

Déjà plus de trois ans que le chanteur Florent Pagny vit avec un cancer. En 2021, lors du tournage d'un numéro de The Voice, le chanteur, aujourd'hui âgé de 63 ans, apprenait la triste nouvelle après un appel de son médecin. C'est son épouse, Azucena, qui lui avait suggéré de consulter. Elle avait alors été préoccupée par une toux fréquente de la part du célèbre chanteur. Il avait ensuite passé une série d'examens pour vérifier son état de santé. Quelques jours plus tard, le diagnostic était tombé. L'interprète de la fameuse chanson "Ma Liberté de penser" était atteint d'un cancer au poumon.

Une nouvelle que Florent Pagny a officialisée l'année suivante, en janvier 2022, dans une vidéo postée sur sa page du réseau social Instagram. "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer. Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière", expliquait-il. Mais pour lui, il était hors de question de tomber dans le fatalisme. Un esprit combatif qui lui a peut-être valu une première rémission à la fin de l'année 2023. À la suite d'un traitement contre la maladie, il avait pu souffler un temps. Il avait même publié une vidéo encore sur Instagram pour faire le point avec ses followers sur son état.

Toutefois, le soulagement a été de courte durée. Car aujourd'hui, et selon lui, il est plus vigilant que jamais sur sa santé. Il a ainsi révélé dans le podcast Addiktion il y a quelques mois que tout n'était pas gagné d'avance : "Je fais régulièrement des scanners, des IRM et des prises de sang, mais on s'est rendu compte un jour que l'immunothérapie ne marchait pas", a-t-il révélé sans autre commentaire. D'après le magazine Voici, le chanteur s'accroche aujourd'hui à sa passion pour garder espoir et continuer la bataille contre la maladie : aussi, il sera de retour sur scène dès février 2026 pour une tournée nationale jusqu'en juillet de la même année. Il présentera alors son dernier album, Grandeur nature, à son public. L'album devrait sortir le 12 septembre 2025 prochain.

Une tournée avec une soixantaine de concerts prévus

Pour cette dernière tournée annoncée, Florent Pagny a vu les choses en grand avec un marathon d'une soixantaine de concerts à travers toute la France. Son album Grandeur nature a été écrit avec ses amis auteurs et compositeurs, dont Marc Lavoine, Vianney et Alain Lanty, comme le révèle Purepeople.

Ce come-back, l'artiste en rêvait depuis longtemps. Cependant, il reste aussi conscient des incertitudes quant à l'avenir : "J'ai vécu deux rechutes. On ne le sent pas forcément. Donc je sais que tout est possible", raconte-t-il sur le plateau de Quotidien, en mai dernier. Depuis le mois de février 2025, Florent Pagny est venu s'installer en Bourgogne, dans le nord-est de la France, où il a choisi de se ressourcer entouré de ses très proches : son épouse, ses deux enfants, ainsi que quelques amis. Quoi qu'il en soit, le chanteur reste concentré sur ses projets à venir, à la vie comme à la scène.