Léa Salamé au 20H de France 2 : un moment plutôt gênant pour son premier JT

Le premier JT de Léa Salamé sur France 2 a été fixé ce 1er septembre. Et le moment aurait pu mieux tomber.

Léa Salamé présente son premier JT ce lundi 1er septembre. Et il fallait sans doute une journaliste vedette du service public pour redresser ce paquebot de l'info qui semble tanguer sous les coups de la concurrence, mais surtout d'Internet et des smartphones. Il n'est pas le seul mais il est sans doute le moins bien loti.

Le 20H de France 2 a perdu jusqu'à 1,3 million de téléspectateurs ces sept dernières années en moyenne, contre 600 000 pour les journaux du soir de TF1 et M6. Et cette hémorragie se serait encore accentuée ces derniers mois, poussant Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, à se séparer d'Anne-Sophie Lapix.

Ce premier JT de 20H de Léa Salamé sur France 2 n'arrive pourtant pas au meilleur moment et la gêne risque d'être palpable dès ses premières heures d'antenne cette semaine, au moment d'évoquer certaines pages cruciales de l'actualité. Une semaine a peine après ses débuts, lundi prochain, le 8 septembre, le Premier ministre François Bayrou jouera en effet son avenir en sollicitant un vote de confiance des députés. Un pari très risqué alors qu'aucune majorité ne se dessine au Palais Bourbon.

© Cyrille Georges JERUSALMI - France Télévisions, via PhotoTélé

Fragilisé, le gouvernement a donc toutes les chances de tomber. Une crise politique qui pourrait ouvrir la voie à une dissolution de l'Assemblée et à de nouvelles élections législatives anticipées. Ce scénario fait partie du job et peut même être perçu comme du pain béni pour une journaliste de la trempe de Léa Salamé. Pourtant, il viendrait sérieusement compliquer sa tâche, elle qui avait déjà prévenu qu'elle pourrait devoir se mettre en retrait du JT en 2027, le temps de la prochaine présidentielle

C'est encore et toujours sa relation avec Raphaël Glucksmann, eurodéputé et chef de file du mouvement de gauche Place Publique qui est en question. L'homme politique pourrait en effet être candidat, rendant la position de sa compagne intenable au 20H. Et toute accélération du calendrier politique sera un peu plus de gêne ajoutée sur le plateau de France TV.

Alors que le PS se pose en solution après Bayrou et hurle sa capacité à gouverner, Raphaël Glucksmann est lui aussi très offensif, multipliant les critiques contre le "coup de poker" de Bayrou, exprimant son souhait d'"une personnalité issue de la gauche" à Matignon, ou refusant très récemment encore de soutenir l'appel à "bloquer tout" le 10 septembre. Son parti Place Publique, qui veut trouver une alternative à LFI à gauche, travaille déjà "à une offre politique pour les Français" dans la perspective de 2027... Ou d'élections anticipées bien plus tôt que prévu !

Dès lundi et le vote de confiance de Bayrou, les choses pourraient donc se corser sérieusement pour Léa Salamé, qui ne s'attendait pas à devoir quitter si vite le navire. La journaliste semble déjà prise au piège de ses engagements personnels comme professionnels. Difficile en effet d'imaginer Léa Salamé interroger son compagnon en direct ou devoir se faire violence pour rester neutre dans le traitement de l'actualité, surtout en période électorale.