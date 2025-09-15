Filip : "ils lui ont donné des médicaments sans ordonnance", de quoi est mort Filip Nikolic l'ancien leader des 2Be3 ?

Filip Nikolic, leader charismatique mais torturé des 2Be3, a disparu il y a 16 ans. De quoi est mort l'ancien leader des 2Be3 ?

TF1 | Lundi 15 septembre 2025 à 21h10

16 ans déjà. Ce lundi 15 septembre 2025 marque un triste anniversaire, celui de la mort de Filip Nikolic, disparu à l'âge de 35 ans le 16 septembre 2009. Pour lui rendre hommage, TF1 propose ce soir une soirée spéciale avec la diffusion inédite du biopic Filip, écrit et réalisé par Laurent Tuel avec Mikaël Mittelstadt dans le rôle principal. Le téléfilm événement sera suivi d'un documentaire, Filip Nikolic, le destin brisé d'une icône, revenant sur le parcours fulgurant et la fin brutale du leader des 2Be3.

Filip retrace l'ascension météorique du boys band 2Be3 dans les années 90, portée par le charisme et la voix envoûtante de Filip Nikolic. De leurs débuts dans les MJC de banlieue parisienne à leur consécration avec des tubes comme "Partir un jour", le film montre les coulisses du succès de Franck, Adel et Filip, trois amis de longue date originaires de Longjumeau, qui va tourner au cauchemar. Des débuts laborieux à l'explosion jusqu'au sommets, le parcours du trio est parfaitement retracé, permettant de découvrir aussi ce qui se cachait sous le vernis de ces hommes érigés au rang d'idoles pour toute une jeunesse.

Filip Nikolic : de la gloire à la chute

Pour Filip Nikolic, c'est aussi l'occasion de montrer sa rencontre avec Valérie, au sommet de sa gloire, la femme qui deviendra l'amour de sa vie, ainsi que les démons qui hantaient le chanteur. Car derrière les paillettes et l'hystérie des fans, Filip Nikolic cachait des blessures profondes.

Enfant, Filip Nikolic sera élevé par ses grand-parents en Serbie alors que ses parents travaillaient en France. Une forme d'abandon qu'il n'a jamais surmontée. Malgré le succès, le beau gosse ténébreux des 2Be3 va sombrer très vite dans l'alcool, les drogues et les médicaments en marge de la célébrité.

Des excès qui, dans l'ombre, provoqueront plusieurs alertes et inquièteront son entourage, à commencer par son ex-compagne Valérie Bourdin avec qui il a eu une fille en 2005. Celle qui a partagé la vie de Filip Nikolic pendant 11 ans témoigne d'ailleurs dans le documentaire de TF1. "Il était à la recherche d'une cellule familiale. Son côté obscur est apparu au fur et à mesure des propositions qui se raréfiaient", déclare-t-elle.

"Les pharmaciens lui ont donné des médicaments sans ordonnance", assure la femme de Filip Nikolic

Balayé par la tornade très éphémère des 2Be3, critiqué, ringardisé, placardisé dans le milieu du show business, Filip Nikolic va s'enfoncer et s'isoler de plus en plus. Quelques projets artistiques à la fin des années 1990 et au début des années 2000 sont à mettre à son actif. Il apparaitra dans les séries Navarro et Brigade Navarro sur TF1 entre 2001 et 2007. Séparé de Valérie quelques mois avant sa mort, l'interprète de "Toujours là pour toi" est retrouvé inanimé à son domicile le 16 septembre 2009. L'autopsie révélera qu'il a succombé, à seulement 35 ans, à un arrêt cardiaque suite à une overdose médicamenteuse, un cocktail létal d'antidépresseurs et de somnifères.

Accident ou geste désespéré ? Si le suicide sera vite écarté, le mystère planera longtemps sur le drame. Pour son ancienne compagne Valérie, la première hypothèse ne fait pourtant aucun doute. "La veille, il avait prévu d'amener sa fille à son cours de danse, il ne voulait pas mourir, c'était un accident. Les pharmaciens lui ont donné des médicaments sans ordonnance", affirme-t-elle.

Une version soutenue par son ami Frank Delay. "Même si on savait qu'il était autodestructeur, ça a été un choc. Filip avait tout pour lui", confie le chanteur, marqué à jamais par la perte de son "frère". En août, quelques semaines avant sa mort, Filip Nikolic avait d'ailleurs démarré une tournée théâtrale aux côtés de Maurice Risch et de Julie Arnold, avec "Drôle de parents".