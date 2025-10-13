C'est l'île où tout le monde veut aller : "on y trouve un climat comme dans les Caraïbes et la Thaïlande, mais sans décalage horaire"

L'île a connu un essor considérable ces dernières années et les raisons sont multiples.

Si les destinations classiques de cartes postales que sont les Caraïbes ou l'île Maurice continuent de faire rêver, une île jusqu'alors confidentielle attire de plus en plus de voyageurs français et européens. Grâce à son décor paradisiaque, son climat agréable toute l'année oscillant entre 25 et 35 degrés mais aussi sa meilleure accessibilité et ses tarifs compétitifs, cette île est devenue en quelques années une alternative en vogue.

Fini les longues distances aux budgets stratosphériques, fini le stress du jet-lag, cette pépite de l'Océan Indien promet une immersion culturelle et naturelle à 9 heures de vol direct depuis Paris à partir de 500 euros, avec un décalage horaire de seulement une heure de plus durant l'heure d'été (de fin mars à fin octobre) et deux heures de plus durant l'hiver (de fin octobre à fin mars).

Paje, un village de l'île d'Unguja, faisant partie de l'archipel tanzanien de Zanzibar au large des côtes de l'Afrique de l'Est. © Ralf - stock.adobe.com

Cette étoile montante, c'est Zanzibar au large de la Tanzanie : un trésor africain à la beauté naturelle et à la culture swahilie unique. Celle que l'on appelle l'"Île aux épices" en Afrique de l'Est séduit par ses plages paradisiaques de sable blanc, son spot mondialement reconnu de kitesurf, ses eaux cristallines où l'on se baigne en toutes saisons et où l'on pratique le snorkeling parmi les récifs coralliens, mais aussi par le charme de son vieux quartier Stone Town, classé à l'Unesco. L'archipel est souvent combiné avec un safari au Serengeti et au cratère du Ngorongoro en Tanzanie, offrant un voyage très complet aux Européens.

Le nombre de visiteurs a fortement augmenté ces dernières années et les touristes européens, dont Français, sont désormais parmi les plus importants à se rendre à Zanzibar. Preuve en est, TUI à l'échelle mondiale vend neuf fois plus de voyages à Zanzibar qu'avant la pandémie, selon la responsable de la communication de l'agence de voyage, ce qui fait de Zanzibar la deuxième destination long-courrier la plus populaire de la compagnie cet hiver, juste derrière la Thaïlande.

Avec son eau cristalline et ses plages de sable blanc, on comprend facilement pourquoi Zanzibar attire tant de monde. © AIDAsign - stock.adobe.com

"À l'époque, on disait qu'il y avait 600 à 700 hôtels ici. Aujourd'hui, il y en a 1 200 (...) C'est en plein essor ici à Zanzibar", a confié le propriétaire du Mayai Ocean Resort à ABC News. "On y trouve un climat comme dans les Caraïbes et la Thaïlande, mais sans décalage horaire. Il n'y a qu'une heure de décalage horaire", argumente-t-il, avant de souligner qu'on peut y dîner pour 15 euros, déguster un homard pour 30 euros et boire un verre de vin à 6 euros. Et, bien sûr, "les billets d'avion sont abordables si l'on réserve longtemps à l'avance".

Si Zanzibar est une destination à visiter toute l'année, la plupart des voyages vers l'île sont vendus pendant les mois d'hiver, pour permettre de s'offrir une pause ensoleillée loin de la grisaille française en hiver. Le surtourisme guette pourtant déjà. Avant que Zanzibar ne devienne la "destination phare" de l'Océan Indien victime de son propre succès, les visiteurs cette année ont encore une chance de découvrir un environnement préservé.