Oubliez Marrakech : voici la nouvelle capitale secrète du Maroc

Marre de Marrakech saturée de monde ? Le vrai Maroc ne se trouve plus là où vous le pensiez.

Entre les prix qui s'envolent, la foule compacte de la place Jemaa el-Fna et le sentiment d'évoluer dans un parc à thèmes pour influenceurs, Marrakech a fini par perdre son âme. Le voyageur en quête d'authenticité se tourne désormais vers cette cité nichée dans les terres du Maroc, qui refuse de se lisser pour plaire aux touristes.

Imaginez un labyrinthe de 9 000 ruelles sans voiture où le cri "Balak !" (attention) vous force à vous coller au mur pour laisser passer un âne chargé de marchandises. Ici, pas de boutiques de luxe standardisées comme dans la "Ville Rouge", mais des tanneries ancestrales dont l'odeur de cuir et de safran vous prend aux tripes. C'est une ville de savants et d'artisans, protégée par des remparts ocre qui cachent des palais de marbre et des jardins secrets. Préparez-vous à une plongée directe dans le XIVe siècle, sans artifice.

Bab Boujloud, connue sous le nom de "porte bleue", est le principal accès à la médina de Fès. © Jose Ignacio Soto - stock.adobe.com

Cette ville, c'est Fès, ville impériale du Maroc dont la médina est classée à l'Unesco, qui vit au rythme de la prière et de l'artisanat. Longtemps restée dans l'ombre de sa rivale du Sud, la capitale spirituelle du royaume se révèle enfin. Perdez-vous dans la médina de Fès el-Bali, qui abrite 300 mosquées et la plus vieille université encore en activité au monde, Al Quaraouiyine fondée en 859. Visitez les médersas Bou Inania et Attarine, chefs-d'œuvre d'architecture mérinide.

À l'inverse du grand bazar parfois flou de Marrakech, dans la médina de Fès, chaque quartier appartient à une corporation. On traverse celui des dinandiers au son des marteaux frappant le cuivre, celui des menuisiers où flotte l'odeur du cèdre, pour finir par l'incroyable spectacle des tanneries Chouara. Depuis une terrasse, on observe ce savoir-faire ancestral qui n'a pas bougé depuis le XIVe siècle : des hommes plongent jusqu'à la taille dans des cuves de teinture pour donner naissance aux plus beaux sacs en cuir.

Chouara est la plus grande tannerie de Fès et l'une des plus anciennes. © Sarah Ponchin - Linternaute.com

On se rend à Fès pour la finesse de son artisanat, dont le fameux bleu de Fès, et pour l'énergie électrique de ses souks. Et c'est là que la gastronomie marocaine est la plus raffinée. Loin des menus touristiques, on y déguste la véritable pastilla du pays : ce mélange sucré-salé complexe à la cannelle et aux amandes. Chaque dîner dans un palais de marbre ou un jardin secret devient une cérémonie ! Et c'est le cas également dans les riads, qui ne sont pas de simples hôtels, mais des bijoux d'architecture arabo-andalouse préservés avec soin.

Le match avec Marrakech est sans appel pour qui cherche la "vraie" âme du Maroc. Là où la Ville Rouge s'est tournée vers le tourisme de masse, les clubs et les resorts, Fès reste une cité vierge où l'hospitalité n'attend rien en retour. On n'y est pas considéré comme un "pigeon", mais comme un invité. Dépêchez-vous de prendre un billet pour Fès, ce secret ne va pas le rester très longtemps !