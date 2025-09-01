On dirait les Dolomites mais en moins cher et plus facile d'accès

Si les Dolomites italiennes font rêver, ce pays offre une alternative tout aussi spectaculaire et plus abordable.

Qui n'a jamais rêvé de se rendre dans les Dolomites, cette chaîne de montagnes la plus admirée d'Europe pour ses formations rocheuses fascinantes et la couleur de ses lacs d'un bleu turquoise enivrant ? Situées au nord-est de l'Italie, leur accès n'est pas une mince affaire et en freine plus d'un, le voyage se faisant en plusieurs étapes et moyens de locomotion, car il n'existe aucun accès direct en avion ou en train. L'aéroport le plus proche est Venise et les gares les plus proches sont à une certaine distance des sites naturels. On a trouvé une alternative qui rivalise avec la beauté des Dolomites, plus simple d'accès et moins chère.

Ce site est niché au cœur des montagnes qui n'est pas sans rappeler le lac de Braies des Dolomites : au milieu du lac se trouve une île avec son église, offrant le même type de vision "carte postale" que la petite cabane en bois posée sur l'eau avec les montagnes en arrière-plan du lac italien.

Lac du Bled en Slovénie © zgphotography - stock.adobe.com

Pour découvrir ce joyau méconnu des Français, rejoignez la Slovénie, ce pays des Balkans de plus en plus apprécié par les touristes. Avec sa petite église baroque posée sur l'île et ses eaux turquoise agréables à la baignade, le lac de Bled offre une escapade tout aussi magique.

On fait le tour du lac à pied via un sentier plat et agréable en moins de deux heures, ou bien à vélo via une large piste cyclable de 6 kilomètres. A pieds, vous prendrez de belles photos avec les Alpes Juliennes en arrière-plan, tout en dégustant la Kremšnita, cette pâtisserie crémeuse typique que l'on trouve partout autour du lac. Comme à Braies, la présence de bateaux à rames traditionnels que l'on peut louer, les "Pletna", ajoutent du charme au décor. A la différence du lac des Dolomites, le site n'est pas surfréquenté l'été, l'eau est plus chaude (25 degrés) et l'accès n'est pas réglementé.

Kremšnita © ichox - stock.adobe.com

Pour compléter l'exploration, vous monterez jusqu'au château de Bled perché sur une falaise abrupte en surplomb du lac. Là-haut, la vue panoramique est spectaculaire. D'autres magnifiques points de vues sur le lac se feront via une courte randonnée jusqu'au Mala Osojnica et Ojstrica. La région offre un autre intérêt : les gorges de Vintgar, un canyon spectaculaire avec un sentier aménagé le long d'une rivière émeraude.

Si la distance qui sépare la France du lac du Bled est la même que celle des Dolomites (environ 1 000 km), son accès est relativement direct et pas cher : vous pouvez prendre l'avion mais aussi emprunter un train depuis la France. Vous n'aurez alors pas besoin de voiture, ce qui vous épargnera un budget plus conséquent !

Ce train se prend depuis Paris, Strasbourg ou Lyon direction Ljubljana, en passant par des correspondances à Zurich ou Munich. Une fois arrivés à la capitale slovène, un train mène jusqu'à la gare de Lesce-Bled. Le lac de Bled est ensuite accessible à pied, en bus ou en taxi. Si les hôtels haut de gamme sont la norme dans les Dolomites, le budget est beaucoup moins serré à Bled : vous trouverez des logements entre 30 et 40 euros la nuit.