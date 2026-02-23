La Suède offre 5 îles privées : un concours interdit aux milliardaires !

Marre des touristes ? La Suède vous prête une île privée pendant un an gratuitement.

Imaginez l'horizon pour vous seul, sans un seul touriste à 30 kilomètres à la ronde... Ce rêve d'isolement total peut être exaucé : avec 267 570 îles au compteur, la Suède a décidé de prêter ses joyaux, mais pas à n'importe qui. L'office de tourisme Visit Sweden vient de lancer une opération coup de poing baptisée "Votre île suédoise". Le concept ? 5 voyageurs auront la chance de devenir les gardiens officiels de 5 îlots sauvages gratuitement pendant un an. Le rêve d'isolement total à portée de clic interdit aux milliardaires !

Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen et Marsten... Ces noms pourraient bientôt être votre nouvelle adresse ! On ne parle pas ici de simples cailloux, mais de sanctuaires naturels situés entre 9 et 35 kilomètres de toute civilisation. Dans une ambiance de polar scandinave où le silence est roi, vous serez immergé dans une nature brute, où vous pourrez vous baigner nu dans des eaux cristallines en tête-à-tête avec des pygargues à queue blanche...

Mais attention, il y a un "deal" : Vous ne deviendrez pas propriétaire d'une de ses îles, mais le gardien officiel pendant un an. Vous pouvez y camper, inviter des amis et déconnecter du monde. Mais le confort se mérite : pas de room-service, ni de transfert VIP en jet privé. Pour rejoindre votre poste de gardien, ce sera en kayak ou en petit bateau à moteur, avec votre sac à dos pour seul luxe.

Avec 267 570 îles, la Suède détient le record mondial de l'archipel le plus dense de la planète. © Daniel Rönneberg/Wirestock - stock.adobe.com

De fait, si vous avez un compte en banque à 10 chiffres, passez votre chemin. L'opération est formellement interdite aux ultra-riches et aux milliardaires. Pour l'office de tourisme, le vrai bonheur n'est pas dans l'"excès matériel", mais dans "la simplicité, le silence et la liberté dans la nature".

Susanne Andersson, PDG de Visit Sweden, assume cette "coolcation", une tendance à la déconnexion radicale : "Nous souhaitons inviter les gens à goûter au luxe le plus authentique qui soit : la paix et la tranquillité de la nature sur leur propre île". C'est l'antithèse absolue du tourisme de luxe traditionnel.

Les règles sont simples mais strictes : il faudra respecter l'Allemansrätten, le droit de libre accès à la nature. "Vous êtes libre de profiter à votre manière, à condition de respecter la faune, l'environnement et les autres visiteurs", précise l'organisme. En résumé : l'île est à vous pour un an, mais d'autres personnes peuvent la visiter pendant cette période.

Comment postuler ? Vous avez jusqu'au 17 avril 2026 pour tenter votre chance, à condition d'être âgé de 18 ans et plus et de ne pas être milliardaire. Pas besoin de CV, seule votre créativité compte : enregistrez une vidéo d'une minute maximum (au format portrait) qui explique pourquoi vous méritez de devenir le gardien de l'une de ces îles puis postez-la sur les réseaux avec le hashtag #YourSwedishIsland pour booster vos chances. Le jury annoncera les 5 heureux élus en mai. En prime, le voyage aller-retour pour deux personnes d'une valeur de 1 800 euros vous sera offert. A vos caméras !