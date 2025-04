Du soleil et des petits prix pas loin des Baléares, cette région a l'une des plus belles plages d'Europe

On y trouve l'une des plus belles plages d'Europe. Ce petit coin au soleil est pourtant bien moins fréquenté que ses célèbres voisins.

La chasse au trésor est lancée ! A l'approche de l'été et du rush des réservations de vacances, trouver une destination cachée et encore ignorée de la meute des touristes est comme découvrir un joyau. Voici une bon cocktail de vacances !

Prenez tout d'abord une plage classée parmi les plus belles d'Europe par les touristes selon les derniers classements d'European Best Destinations. Ajoutez-y un soleil garanti et des prix pourtant plutôt accessibles. Secouez le tout et améliorez votre cocktail avec une fréquentation bien loin des rendez-vous les plus prisés de la Méditerrannée, d'Ibiza à la Corse, la Grèce ou encore la Riviera française.

Un doux rêve ? Non, et si on vous dit qu'il n y a pas besoin pour cela de s'infliger des heures d'avion puisque cette destination est à quelques minutes de la France, par avion ou même en voiture ? Située à un peu plus d'une heure d'Alicante en Espagne, cette station balnéaire est une évasion parfaite pour ceux qui recherchent le charme, la tranquillité, et surtout, une des plus belles plages du continent, sans les foules ou les prix exorbitants de certains endroits des Baléares.

Cette destination encore peu connue en Espagne, loin des grands centres de la Costa Brava, c'est Jávea, également connue sous le nom de Xàbia en valencien. La ville est encadrée par les caps de La Nao et de San Antonio, offrant des vues spectaculaires sur la mer Méditerrannée. Peut-être pourrez-vous imaginer au loin les caps d'Ibiza juste en face, ou au moins observer les ferries et bateaux qui se rendent sur l'île festive des Baléares.

Quant aux plages, il suffit de se montrer un peu curieux. La plage la plus célèbre de Jávea, la Cala Granadella, est une superbe crique de galets. Elle est encadrée par des falaises boisées et offre des eaux cristallines parfaites pour la plongée ou juste pour nager quelques brasses.

La plage est accessible via une route sinueuse qui descend vers la mer. Cala Granadella propose des services de location de hamacs et de matériel de plongée, et même un restaurant. La Cala Portxixol est également un bon choix. Si vous préférez le sable fin, rendez-vous à la plage familiale Arenal, plus fréquentée toutefois.

Envie de promenade ? Jávea est également réputée pour son petit port pittoresque avec son marché aux poissons et son restaurant de tapas. Enfin, si vous êtes adepte de randonnées, le parc naturel du Montgó offre de belles possibilités dans l'arrière-pays. Ce parc protégé abrite une variété de sentiers de randonnée qui mènent à des vues superbes avec des falaises vertigineuses et des grottes cachées. Parmi les itinéraires recommandés, la Cova Tallada est particulièrement remarquable. Cette grotte maritime, accessible depuis le parc ou par la mer, présente des formations rocheuses spectaculaires et des eaux transparentes, idéales pour le snorkeling... et pour les photos. Elle est particulièrement prisée des Instagrammeurs depuis plusieurs années.