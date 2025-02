Voici l'île à visiter absolument au printemps, elle coûte bien moins cher que Santorin

Envie de soleil, de douceur et de dépaysement ? Direction les îles grecques ! L'une d'entre elles, encore préservée du tourisme de masse, vous séduira par ses paysages époustouflants dignes de sa célèbre voisine, pour un budget plus raisonnable.

Vous avez envie d'une évasion printanière et envisagez un voyage en avril ou pour les ponts de mai ? Quand le printemps s'installe timidement en France, l'appel des destinations ensoleillées se fait souvent effectivement de plus en plus fort. L'Espagne, le sud de la France ou encore la Sardaigne offrent déjà en avril des températures clémentes pour se ressourcer le temps d'un week-end ou plus. Mais pour une véritable escapade dépaysante, cap sur la Grèce et ses îles paradisiaques !

En cette période printanière de mars à début juin, c'est le moment idéal pour s'y rendre. Le soleil brille sans être étouffant, les paysages se parent de mille couleurs et les touristes se font encore rares. De quoi profiter sereinement des charmes typiques des Cyclades. Car oui, vous l'aurez deviné, notre coup de cœur printanier se situe au cœur de cet archipel grec emblématique !

Souvent comparée à Santorin pour ses villages blancs, ses eaux cristallines et ses couchers de soleil flamboyants, une petite île a pourtant su rester plus confidentielle et authentique que sa célèbre voisine. Et la bonne nouvelle, c'est que s'y rendre coûtera bien moins cher à votre portemonnaie !

Imaginez des petits ports de pêche traditionnels comme Naoussa, où déguster d'excellents produits locaux en terrasse. Des ruelles pavées bordées de maisons chaulées, où se promener au gré de ses envies. Des plages de sable fin ou de rochers sculpturaux, pour alterner farniente et baignades vivifiantes. Des petites criques secrètes, des vallées verdoyantes, des villages perchés... elle regorge de trésors naturels préservés et de panoramas à couper le souffle. Vous avez deviné ? Il s'agit bien d'une île des Cyclades et en particulier de Paros !

Accessible en avion via Athènes ou en ferry depuis Le Pirée, Paros est la base idéale pour rayonner ensuite vers d'autres joyaux des Cyclades comme Antiparos, sa petite sœur encore plus sauvage, ou Naxos, réputée pour ses longues plages et ses villages montagnards. De quoi étendre le dépaysement encore un peu plus.

Avec des températures oscillant autour de 20°C en journée en avril, Paros offre des conditions parfaites pour profiter pleinement de ses merveilles sans souffrir de la chaleur ou de la foule. Une douceur de vivre à savourer le temps de quelques jours hors du temps. Avant le retour de l'effervescence estivale et de températures très hautes, le printemps est vraiment le moment idéal pour en profiter.