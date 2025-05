Trop de touristes s'y rendent l'été, ces 5 pays sont à éviter absolument de juin à septembre

Le Monténégro : 57% des voyageurs affluent en été, dont 22% en août selon cet index. La côte Adriatique est particulièrement bondée, notamment la station balnéaire de Budva, la longue plage de sable d'Ulcinj et les bouches de Kotor, envahies par les croisiéristes et les touristes tout l'été.

La Bulgarie : là aussi, 57% des arrivées se font sur les mois d'été, mettant sous pression la côte de la mer Noire. Les régions montagneuses des Rhodopes et des Balkans, plus confidentielles, souffrent moins de la surfréquentation estivale et sont à privilégier pour des vacances plus authentiques et calmes.